Yunanistan'da meydana gelen deprem İzmir faylarını tetikler mi? Deprem uzmanı yanıtladı..

AFAD tarafından aktarılan son deprem verilerine göre Yunanistan'ın Larisa şehrinde saat 13.16'da 6.2 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti ve sarsıntı komşu ülkede büyük panik yaratmıştı. Meydana gelen deprem hakkında değerlendirmelerde bulunan DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümünde öğretim üyeliği görevinde bulunan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, meydana gelen depremin İzmir faylarındaki etkilerini açıkladı.

Son 1 yıl içerisindeki deprem aktivitelerinin bölgede giderek artış gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Sözbilir, Girit Adası altından geçen büyük faya dikkat çekerek Ege Denizi'ndeki sismik etkinliklerle yaklaşık 4 aydır depremlerin olduğunu ifade etti. Bu sismik hareketlerinin boyutlarının ciddi durumda olduğunu sözlerine ekleyen Sözbilir, böylelikle bölgede bir gerilim etkisi olduğunu kaydetti.

Ege bölgesinde depremler birbirini tetikleyecek şekilde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hasan Sözbilir, özellikle Kuşadası ve Büyük Menderes havzasında bulunan fayların bu sarsıntılarla tetiklenebileceğini, ayrıca Samos Fayı’nın alt bloğunda Gülbahçe ve Seferihisar faylarının da etkilenme olasılığı olduğunu kaydetti. Sözbilir, konuşmasının devamında İzmir'de yer alan fayların 7.2 büyüklüğünde deprem üretebildiğini de belirtti.