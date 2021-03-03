Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan FETÖ firarisi emekli tuğgeneral adliyeye sevk edildi

FETÖ ile ilişkişi bulunan eski emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz Edine'de yakalandıktan sonra Ankara'ya getirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından işlemleri gerçekleştirilen Cankıymaz, sağlık kontrolü sonrasında adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın geçmişi

Şüphelinin soruşturmadan sorumlu olan cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.

FETÖ ile bağlantısı olduğu ortaya çıkarılan Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı eski tuğgeneral Serdar Atasoy, eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı emekli Nuri Cankıymaz, emekli tuğgeneral Celalettin Çoban ve "mahrem imam" Yaşar Özdemir hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 Ocak tarihinde gözaltı kararı alınmıştı

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda Atasoy, Çoban ve Özdemir gözaltına alınmış, Özdemir'in tutuklması kararı sırasında diğer iki şüpheli, adli kontrol şartıyle serbest bırakılmıştı. Firari olan Cankıymaz için de yakalama kararı çıkartılmıştı.

Cankıymaz'ın da dahil olduğu beş kişi, 25 Şubat'ta yaşa dışı yöntemlerle Yunanistan' kaçmaya çalışırken Edine güvenlik güçleri tarafından yakalanarak Ankara'ya getirilmişti.