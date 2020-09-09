Yunanistan Moria kampında çıkan yangında sığınmacılar evinden oldu

Yunanistan Moria kampında çıkan yangın sonucunda binlerce sığınmadı evini kaybetti. Yunanistan Göç Politikaları Bakan Vekili Yorgo Kumutsakos, Atina’da ülkedeki en büyük sığınmacı kampı Moria’da yangına dair basın toplantısı düzenledi.

Çocuklar ana karaya nakledilecek

Kampta ortalama 12 bin 500 kişiden 3 bin 500 kişiye kadar sığınmacının kamp yakınında bulunan çadırlarda barındırılacağını ifade eden Kumutsakos, diğerlerininse merkezde yaşayacağını söyledi. Kumutsakos, alevlerden kaçmayı başaran sığınmacıların kamp yakınında toplandığını işaret ederek, Moria’daki dramatik olayların yangına neden olup merkezin yıkıldığını söyledi. Bakan vekili, göç ve salgın birleşiminin de bu süreçte son derece zorlu bir durum yarattığını söyledi.

Bütün tedbirlerin yeni koşullar çerçevesinde değerlendirildiğini işaret eden Kumutsakos, 408 refakatsiz sığınmacı çocuğun da Yunanistan ana karasına nakledilmesi için işlemlerin başlatılacağını dile getirdi.

12 bin 500’ü aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapmakta olan Moria kampında geçtiğimiz haftadan beri 35 coronavirüs vakası nedeniyle karantinaya alınan noktalar bulunuyordu.