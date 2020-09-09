Yunanistan Moria kampında çıkan yangında sığınmacılar evinden oldu

Yunanistan Moria kampında çıkan yangın sonucunda binlerce sığınmadı evini kaybetti. Yunanistan Göç Politikaları Bakan Vekili Yorgo Kumutsakos, Atina’da ülkedeki en büyük sığınmacı kampı Moria’da yangına dair basın toplantısı düzenledi.
Çocuklar ana karaya nakledilecek
Bütün tedbirlerin yeni koşullar çerçevesinde değerlendirildiğini işaret eden Kumutsakos, 408 refakatsiz sığınmacı çocuğun da Yunanistan ana karasına nakledilmesi için işlemlerin başlatılacağını dile getirdi.
12 bin 500’ü aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapmakta olan Moria kampında geçtiğimiz haftadan beri 35 coronavirüs vakası nedeniyle karantinaya alınan noktalar bulunuyordu.
Son Güncelleme: 09.09.2020 23:51