İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...

Yunanistan ile Türkiye arasındaki istikşafi görüşmeler başlıyor!

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Türkiye arasındaki istikşafi görüşmeler başlayacağını açıkladı! Görüşmelerin başlayacağı tarih olarak ise “yakında” dendi…

23 Eylül 2020 Çarşamba 13:28
Yunanistan ile Türkiye arasındaki istikşafi görüşmeler başlıyor!
Takip Et:

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim sonrasında iki ülke arasındaki istikşafi görüşmelerin yakında başlayacağı ifade edildi.


Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama kapsamında, Yunanistan ile Türkiye istikşafi görüşmelerinin 61, turunun yakın bir tarihte İstanbul’da gerçekleştirileceği yönünde anlaşıldığı belirtildi. İki ülke arasındaki istikşafi görüşmelerin ilkinin 2002 senesinde başladığı ve sonuncusunun ise 1 Mart 2016’da gerçekleştirildiği biliniyor. 60. Turun Atina’da gerçekleştirilmesinden dolayı 61. Görüşmenin İstanbul’da gerçekleştirilmesi kararı alındı.

Diğer yandan AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise Türkiye açısından görüşmelerin başlaması için herhangi bir sorun olmadığını açıkladı.



Son Güncelleme: 23.09.2020 13:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YunanistanTürkiyeDoğu Akdeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara’da sağlık çalışanlarına yapılan saldırı hakkında soruşturma!
Ankara’da sağlık çalışanlarına yapılan saldırı hakkında soruşturma!
İstanbul'da döner bıçaklı kavga! Birbirlerine girdiler
İstanbul'da döner bıçaklı kavga! Birbirlerine girdiler
Bursa'da çevre felaketi! Balıklar teker teker ölüyor
Bursa'da çevre felaketi! Balıklar teker teker ölüyor
Suudi Arabistan, Umre ziyaretlerini 4 Ekimden itibaren kademeli olarak başlatacak
Suudi Arabistan, Umre ziyaretlerini 4 Ekimden itibaren kademeli olarak başlatacak
Mundur Vadisi'nde kaybolan kardeşlerden kötü haber!
Mundur Vadisi'nde kaybolan kardeşlerden kötü haber!
MasterChef Mıhlama tarifi ve yapılışı
MasterChef Mıhlama tarifi ve yapılışı

Popüler Haberler

Türk Telekom 10 GB İnternet Kampanyası 23 Eylül 2020 Çarşamba
Çiftçilerin tercih ettiği tarım kredisini veren bankalar koşullarını açıkladı!
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
Pepsi yeni kampanyası ile birlikte tüm operatörlerden hediye internet dağıtacak
Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu Eylül 23 Çarşamba
Ek Hesap Nedir? Kmh Hesabı Faiz Oranları 23 Eylül 2020 Çarşamba
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2020
Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL Eylül 2020 kredi kampanya detayları
Engelli raporu nasıl alınır? 2020 Engelli raporu sorgulaması işlemleri
İş Bankası konut kredisi hesaplama ve ev kredisi başvurusu Eylül 2020 faiz oranları ve şartları
Devlet 750 TL ile 1625 TL arasında karşılıksız maddi yardım şartları ve başvuru yolları
YÖK üniversite diploma sorgulama nasıl yapılır? Online diploma sorgulama işlemleri
Zoom programı kullanan 5000 bin kişinin kullanıcı bilgileri dark web'de satışa çıktı!
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi gerçek hikayesi ne? Doğduğun Ev Kaderindir konusu ve oyuncuları
Günlük burç yorumları 16 Ağustos 2019 Cuma - Burç yorumunuz günlük hayatınız için neler söylüyor?
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
TYP ile iş bulup çalışana 9 ay asgari ücret ödemesi
Devlet tarafından engellilere yapılan maddi yardımlar nelerdir? Engelli vatandaşlar için maddi yardımlar ve başvuru şartları
Sağlıklı dişler için diş ipi kullanmanın faydaları nelerdir?
Yağlı ciltlerde fondöten nasıl daha güzel görünür? Doğru fondöten nasıl sürülür?
Maria ile Mustafa Gonca karakterini kim canlandırıyor? Tuğba Tutuğ biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.