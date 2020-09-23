Yunanistan ile Türkiye arasındaki istikşafi görüşmeler başlıyor!

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim sonrasında iki ülke arasındaki istikşafi görüşmelerin yakında başlayacağı ifade edildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama kapsamında, Yunanistan ile Türkiye istikşafi görüşmelerinin 61, turunun yakın bir tarihte İstanbul’da gerçekleştirileceği yönünde anlaşıldığı belirtildi. İki ülke arasındaki istikşafi görüşmelerin ilkinin 2002 senesinde başladığı ve sonuncusunun ise 1 Mart 2016’da gerçekleştirildiği biliniyor. 60. Turun Atina’da gerçekleştirilmesinden dolayı 61. Görüşmenin İstanbul’da gerçekleştirilmesi kararı alındı.

Diğer yandan AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise Türkiye açısından görüşmelerin başlaması için herhangi bir sorun olmadığını açıkladı.