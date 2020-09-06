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Yunan vakfın verdiği 3 milyon Euro'luk teklifi elinin tersi ile itti

Manisa Akhisar’da yaşayan 85 yaşındaki Mihriye Yalazı Yunan armatör Aristotle Onassis'in doğmuş olduğu ev olarak bilinen ve 1972 yılından beri oturdukları tarihi evi Onassis Vakfı'nın teklif ettiği 3 milyon Euro’ya Yunan Bayrağı sallanmasın diyerek reddetti.

06 Eylül 2020 Pazar 14:28
Yunan vakfın verdiği 3 milyon Euro'luk teklifi elinin tersi ile itti
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Dünyanın sayılı zenginlerinden olan ünlü Yunan armatör Aristotle Onassis uzun yıllar Akhisar Hashoca mahallesinde yaşadı ve burada ticaret ile uğraştı. Şuan koruma altında olan ve yıllar önce doğduğu ev olan 3 katlı tarihi ev 1972 yılında Akhisar’da yaşayan iş adamlarından Cemal Yalazı’ya satıldı.4 çocuğu ile birlikte 1972 yılından beri burada oturan Yalazı çifti Cemal Yalazı’nın 2004 yılında ölmesiyle eşi Mihriye Yalazı’ya kaldı.

Ünlü armatör Onassis'in adına kurulan Onassis Vakfı'nın yönerticileri bu evi ziyaret etmek için Akhisarâ geldiler.Evi vakif adına satın almak istediklerini belirten yöneticiler Yalazı’ya 3 milyon Euro teklif ettiler.Ama Mihriye Yalazı evini satmadı.


Tarihi bir ev olan ve şimdilerde koruma altında olan evMihriye Yalazının 1972 yılından beri eşi ve 4 çocuğu ile yaşadığı mutlu günlerinin geçtiğini belirten Yalazı teklif karşısında çok şaşırdıklarını belirtirken konuştukları Ganizon Komutanı Vatan sevdalısı, Atatürkçü, milliyetçi bir Türk askeri olan Cüneyt Kavuncu bu evi satmanın vatanı satmakla eşdeğer olduğunu, burada Yunanistan bayrağının dalgalanacağını, Akhisar Askerlik Şubesi'ndeki Türk bayrağı ile Yunan bayrağının aynı sokakta bulunmasının her Türk'ü yaralayacağını anlattı.

Güzel günlerinin geçtiği bu satmamaya karar verdiklerini ifade etti.



Son Güncelleme: 06.09.2020 14:28
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Anahtar Kelimeler:
Manisa AkhisarAristotle OnassisMihriye YalazıCemal Yalazı
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