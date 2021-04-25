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Yüksekova'dan acı haber: 1 şehit

Tüm Türkiye’yi yasa boğan acı haber Hakkari’den geldi. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde askerlik yapan Haluk Serhat Aldemir şehit oldu.

25 Nisan 2021 Pazar 17:10
Yüksekova'dan acı haber: 1 şehit
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Bugün Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden tüm Türkiye’yi yasa boğan çok kötü bir haber geldi. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Vatani görevini büyük bir aşkla yerine getiren Haluk Serhat Aldemir şehit oldu. Yüksekova’nın taşra bölgelerinde yapılan askeri operasyonlar sonrasında terör örgütü PKK ile zaman zaman sıcak temas kuruluyor. Bu kapsamda yapılan operasyonda askerimiz şehit düştü.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hayranbolu belediye başkanı Osman İnan, yüreklerinin yandığını, Yüksekova’da büyük bir şevkle Vatan iyi görevini yerine getiren Tekirdağlı Haluk Serhat Aldemir’in, bölücü terör örgütü tarafından şehit edildiğini söyledi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde şehit olan Haluk Serhat Aldemir’e Allah’tan rahmet, tüm Türkiye’ye ve sevenlerine baş sağlığı dileklerimizi en içten şekilde iletiyoruz.




Son Güncelleme: 25.04.2021 17:10
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Anahtar Kelimeler:
ŞehitHakkari
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