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Yüksek gıda fiyatlarında yeni sistem!

Hazine ve Maliye Bakanlığı son dakika almış olduğu karar ile yükselen gıda fiyatlarını engellemek için Erken Uyarı Sistemine geçileceğini duyurdu.

29 Ocak 2021 Cuma 15:28
Yüksek gıda fiyatlarında yeni sistem!
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Uzun zamandır vatandaşın yüksek fiyatlı gıdaların söz etmesinden sonra Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplanarak sorun ile alakalı toplantı düzenlendi. Komite 2021 yılı için olabilecek durumları ele alırken Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı. Önemli isimlerin katıldığı toplantıda salgın süreci ile alakalı olumsuz sonuçların gıda fiyatlarında etkisi göstermiş olduğunu ve bu olumsuz sonuçların 2021 yılı için olmaması sebebi ile farklı sistemler uygulanacağı söylendi. Tarımsal ürünlerde gelişmeler konusunda Erken Uyarı Sisteminin oluşmasını talep eden komite teknik altyapı çalışmaları düşünülerek kurumlar arasında ortak çalışma olarak kabul edilmiştir.



Son Güncelleme: 29.01.2021 15:28
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Anahtar Kelimeler:
Erken Uyarı SistemiGıda Fiyatları
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