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Yozgat'ta trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Yozgat-Ankara karayolu üzerinde gerçekleşen trafik kazasında aynı istikamette ilerleyen iki araç kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirilirken yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan iki vatandaş hayatını kaybederken 4 yaralının tedavilerine devam edildiği açıklandı.

12 Aralık 2020 Cumartesi 23:18
Yozgat'ta trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
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Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yaşanan trafik kazasında aynı istikamette giden iki araç birbirine girdi. 2 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Olay Yozgat – Ankara otoyolunun Karaca Ahmetli köyü civarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre Tuna Türkoğlu’nun(41) kullandığı 34 BGT 277 plakalı araç aynı yönde ki Hakan Özçelik’in(42) kullandığı 66 KR 494 plakalı araçla çarpıştı.

Sürücüler ile birlikte Tuğba(34, Hilal(14), Sude Naz(11 ve Erva Özçelik(1) yaralanırken olay yerine çok sayıda 112 acil ekibi yönlendirildi. Olay yerinde yapılan müdahaleler sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken Hakan Özçelik(42 ) ve Erva Özçelik(1) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

 



Son Güncelleme: 12.12.2020 23:18
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Anahtar Kelimeler:
YozgatTrafik Kazası4 Yaralı2 ölü
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