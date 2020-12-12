Yozgat'ta trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yaşanan trafik kazasında aynı istikamette giden iki araç birbirine girdi. 2 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Olay Yozgat – Ankara otoyolunun Karaca Ahmetli köyü civarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre Tuna Türkoğlu’nun(41) kullandığı 34 BGT 277 plakalı araç aynı yönde ki Hakan Özçelik’in(42) kullandığı 66 KR 494 plakalı araçla çarpıştı.

Sürücüler ile birlikte Tuğba(34, Hilal(14), Sude Naz(11 ve Erva Özçelik(1) yaralanırken olay yerine çok sayıda 112 acil ekibi yönlendirildi. Olay yerinde yapılan müdahaleler sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken Hakan Özçelik(42 ) ve Erva Özçelik(1) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.