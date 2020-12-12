Yozgat'ta trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yaşanan trafik kazasında aynı istikamette giden iki araç birbirine girdi. 2 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında 4 kişinin yaralandığı açıklandı.
Sürücüler ile birlikte Tuğba(34, Hilal(14), Sude Naz(11 ve Erva Özçelik(1) yaralanırken olay yerine çok sayıda 112 acil ekibi yönlendirildi. Olay yerinde yapılan müdahaleler sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken Hakan Özçelik(42 ) ve Erva Özçelik(1) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Son Güncelleme: 12.12.2020 23:18