Yozgat tır, vinç ve otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Aydıncık Zile kara yolu üzerinden ilerleyen Hali İbrahim Kayalı’nın kullandığı, Ergün Sesli yönetimindeki vince çarptı. Aslı Bağtuğ’un kullandığı hususi araç iseyapan araçlara çarptı. Gerçekleşen zincirleme kazadasürücüsü Sesli ile yanında yer alan Hüseyin Özdemirbaş ile Ebubekir Karabıyık yaşamını yidi.

Korkunç kazayı gören diğer sürücüler ekiplere haber verirken kısa süre içerisinde kaza yerine gelen acil servis ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri ise kazayla ilgili soruşturmaya devem ediyor.