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Yozgat tır, vinç ve otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Yozgat’ta Tır, vinç ve otomobil birbirine girdi. Korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

06 Ocak 2021 Çarşamba 17:33
Yozgat tır, vinç ve otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti
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Aydıncık Zile kara yolu üzerinden ilerleyen Hali İbrahim Kayalı’nın kullandığı tır, Ergün Sesli yönetimindeki vince çarptı. Aslı Bağtuğ’un kullandığı hususi araç ise kaza yapan araçlara çarptı. Gerçekleşen zincirleme kazada vinç sürücüsü Sesli ile yanında yer alan Hüseyin Özdemirbaş ile Ebubekir Karabıyık yaşamını yitirdi.

Korkunç kazayı gören diğer sürücüler ekiplere haber verirken kısa süre içerisinde kaza yerine gelen acil servis ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri ise kazayla ilgili soruşturmaya devem ediyor.



Son Güncelleme: 06.01.2021 17:33
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Anahtar Kelimeler:
YozgatKazaTırVinç
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