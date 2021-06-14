Yomra Belediye Başkanına karşı gerçekleştirilen silahlı saldırı zanlısı olayı anlattı

İki gün önce sabah saatlerinde Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a belediye binasına gelişinde makam aracından indiği anda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı düzenleyen 28 yaşındaki Halit A. ile olayın azmettiricisi öle söylenen 30 yaşındaki Tolgahan K. mahkemeye sevk edildi. Tutuklanan zanlılar Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Yakalanarak ifadesi alınan Halit A. azmettirenin Tolgahan K. olduğunu itiraf etti.

Zanlılar verdikleri ifadelerinde, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a yönelik saldırıyı gerçekleştirilmesi için kendisinden para istediği ve alamadığı için gerçekleştirdiğini söyleyen Halit A., olayı Tolgahan K. ile planladıklarını itiraf etti. Saldırıyı gerçekleştirmeden önce Tolgahan K. ile defalarca konuştuğunu konuştuklarını söyleyerek olayı nasıl planladıklarını anlattı.

Olaydan sonra birlikte kaçmayı planladılar

İfadesi alınan zanlı Halit A., Tolgahan K. ile anlaşması olduğunu babası A.K.'yı tanıdığını ancak Tolgahan K. ile hiç konuşmadıklarını anlattı. Bu saldırı için kendisine yüklü bir para verildiğini ancak olay sonrasında tespit edilmeleri durumunda birlikte kaçışlarını planladıklarını ancak yakalandıklarını anlattı.

Tolgahan K.'nın saldırının nedeninin anlatmadığını ancak Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a ders vermeleri gerektiğini anlattı.

Uyuşturucu ile ikna edildi

Tolgahan K.'nın Yomra Belediye Başkanına saldırıyı gerçekleştirmesi için kendisi ile 8-10 kez görüştüğünü hatta bir seferinde kaldıkları otelin parasını ödeyerek kendisine çok ısrar ederek uyuşturucu verdiğinin söyledi. Uyuşturucu nedeniyle aklı başında olmadığını söyleyen Halit A. aklı başında olsaydı bunu yapmayacağını söyledi. Yomra Belediye Başkanını tanımadığını kendisi ile bir sorunu olmadığını hiç tanımadığını ve alacak verecek tavası olmadığını ekledi.

Halit A., gerçekleşen olaydan dolayı pişman olduğunu aktardı ancak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tolgahan K. ise ifadesinde azmettirici olduğuna yönelik iddiaları reddetti. Çıkarıldığı mahkeme ise Halit A.'nın itirafları, Halit A.'nın olay sonrası kaçarken girdiği apartmanda Tolgahan'ı aramak için kullandığı telefonun sahibinin ifadesi, ikili arasında gerçekleşen telefon görüşmelerini gösteren HTS kayıtları ve otel kayıtları ile birlikte mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak Tolgahan K.'yı tutukladı.