Yolun kenarında jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı tilki tedavi altına alındı

Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı tilki tedavi edilmeye başlandı.

Mihalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı, Sakarılıca Mh. Kaplıcalar mevkii civarında jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye esnasında yolun kenarında yaralı bir şekilde yatmakta olan bir tilki bulundu. Tilkinin ormanlık alanla paralel olarak bulunan yoldan karşı karşıya geçerken, araç çarpması sonucunda yaralandığı bildirildi. Tilki yolun kenarında bırakılmadı ve jandarma ekipleri tarafınca sahip çıkıldı. Mihalgazi İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli olarak bulunan veteriner hekim tarafından gerekli muayeneler ve tedavisinin ardından doğal yaşama salınacak. Tilkinin şuan Eskişehir Doğa Korumu ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.