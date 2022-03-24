GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM

Yoklama Kaçağı 600 Bin Asker İçin Bedelli Affı Gündemde! Bedelli Affı İçin Kanun Teklifi Verildi!

Yoklama kaçağı vatandaşlar için gündemden eksik olmayan bedelli affı için kanun teklifi verildi. İlerleyen günlerde sıcak gelişmeler yaşanacak.

24 Mart 2022 Perşembe 02:09
Yoklama Kaçağı 600 Bin Asker İçin Bedelli Affı Gündemde! Bedelli Affı İçin Kanun Teklifi Verildi!
Takip Et:

Yoklama kaçağı vatandaşlar için gündemden eksik olmayan bedelli affı için kanun teklifi verildi. İlerleyen günlerde sıcak gelişmeler yaşanacak. Yoklama kaçağı nedir, cezası nedir? Yoklama kaçağı başvuruları nasıl yapılır? Vatandaşı gündeminde yer alan yoklama kaçakları ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Askerlik şubelerine ve de yurdışı temsilciklerinde gerekli işleri gerçekleştirmemiş ve bildirmemiş kişiler yoklama kaçağı olarak görülmektedir. MSB tarafında yer alan bilgilere göre ise idari para cezası uygulanmaktadır. Peki yoklama kaçaklarına bedelli affı gelecek mi? İşte detaylar..

YOKLAMA KAÇAĞI İÇİN BEDELLİ AFFI GÜNDEMDE!

600 bin yoklama kaçağı vatandaş için ise kanun teklifi geçtiğimiz haftalarda Mehmet Ali Çelebi tarafından verildi. Bağımsız İzmir Milletvekili olan Mehmet Ali Çelebi hazırladığı genel gerekçe ile birlikte bedelli afı ile ilgili kanun teklifini Meclis'e sundu. Konu ile ilgili yaşanacak gelişmeler ise merak ediliyor.

YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?

Türkiye'de aktif olarak 600.000 vatandaş yoklama kaçağı olarak biliniyor. Kanunda yer alan bilgilere göre ise yoklamada bulunmayan ve bulunmadıkları gibi mazeret göstermeyen kişiler yoklama kaçağı olarak tanımlanmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yoklama kaçağı vatandaşlar yakalanmaları halinde ise idari para cezası uygulanır. 24 saat içerisinde ise en yakın askerlik şubelerine teslim edilmektedir. Sonrasında tutulan tutanak sonrasında ise serbest bırakılmaktadırlar. 

YOKLAMA KAÇAĞI CEZASI NE KADAR?

Yoklama kaçağı olarak görülen vatandaşlar Askeralma Kanunu gereği 24.maddenin getirdiği yükümlülük esasında idari para cezası ile cezalandırılmaktadırlar. Bu fıkra kapsamında belirlenen idari para cezalarının yeniden değerlemesinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasındaki idari para cezasının bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınarak uygulanır. İdari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bedelli AffıBedelli Affı çıkacak MıBedelli Affı Ne Zaman çıkarYoklama KaçağıYoklama Kaçağı Bedelli AffıYoklama Kaçağı Kaç Bin Kişi Var
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Hangi emoji hangi anlama geliyor? Emojilerin anlamları ve en çok kullanılan emojiler...
Hangi emoji hangi anlama geliyor? Emojilerin anlamları ve en çok kullanılan emojiler...
Türksat 5B'nin özellikleri neler, ne zaman fırtlatılacak? Türksat 5B saat kaçta fırlatılacak?
Türksat 5B'nin özellikleri neler, ne zaman fırtlatılacak? Türksat 5B saat kaçta fırlatılacak?
Güldal Akşit kimdir, neden öldü? Güldal Akşit hastalığı neydi?
Güldal Akşit kimdir, neden öldü? Güldal Akşit hastalığı neydi?
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?

Popüler Haberler

Meme Estetik Yöntemleri
Covid 19 Koronavirüsü atlattıktan sonra iyileşmek için neler yapılır?
Xec Coin yükselişe geçer mi? Xec Coin geleceği nasıl?
Kürtçe Nevruz ne demektir, anlamı nedir? 2022 Nevruz Bayramı Türkçe ve kürtçe kutlama mesajları
Evde bakım maaşı Mart 2022 yatan iller hangileri? 17 Mart 2022 Perşembe evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı!
Ziraat Bankası 10.000 TL Temel İhtiyaç Kredisi için başvurular başladı! 3 ay geri ödeme yok
17 Mart 2022 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 17 Mart Perşembe at yarışı programı
TJK 16 Mart 2022 Çarşamba at yarışı sonuçları
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 16 Mart 2022 Çarşamba Instagram giriş sorunu
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 16 Mart 2022 Çarşamba
İSKİ - İZSU - ASKİ 30 Kasım Pazartesi İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi olan ilçe ve mahalleler
Yapı Kredi 60.000 TL kredi kampanyası
Dul Maaşı nedir? Hangi şartlarda ve nasıl alınır? Dul maaşı ne kadar?
YKS'nin sınav yerleri ne zaman belli olacak? YKS'ye kaç gün kaldı?
Kanat Hepari kimdir? Yakışıklı oyuncunun biyografisi
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.