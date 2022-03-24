Yoklama Kaçağı 600 Bin Asker İçin Bedelli Affı Gündemde! Bedelli Affı İçin Kanun Teklifi Verildi!

Yoklama kaçağı vatandaşlar için gündemden eksik olmayan bedelli affı için kanun teklifi verildi. İlerleyen günlerde sıcak gelişmeler yaşanacak. Yoklama kaçağı nedir, cezası nedir? Yoklama kaçağı başvuruları nasıl yapılır? Vatandaşı gündeminde yer alan yoklama kaçakları ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Askerlik şubelerine ve de yurdışı temsilciklerinde gerekli işleri gerçekleştirmemiş ve bildirmemiş kişiler yoklama kaçağı olarak görülmektedir. MSB tarafında yer alan bilgilere göre ise idari para cezası uygulanmaktadır. Peki yoklama kaçaklarına bedelli affı gelecek mi? İşte detaylar..

YOKLAMA KAÇAĞI İÇİN BEDELLİ AFFI GÜNDEMDE!

600 bin yoklama kaçağı vatandaş için ise kanun teklifi geçtiğimiz haftalarda Mehmet Ali Çelebi tarafından verildi. Bağımsız İzmir Milletvekili olan Mehmet Ali Çelebi hazırladığı genel gerekçe ile birlikte bedelli afı ile ilgili kanun teklifini Meclis'e sundu. Konu ile ilgili yaşanacak gelişmeler ise merak ediliyor.

YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?

YOKLAMA KAÇAĞI CEZASI NE KADAR?

Türkiye'de aktif olarak 600.000 vatandaş yoklama kaçağı olarak biliniyor. Kanunda yer alan bilgilere göre ise yoklamada bulunmayan ve bulunmadıkları gibi mazeret göstermeyen kişiler yoklama kaçağı olarak tanımlanmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yoklama kaçağı vatandaşlar yakalanmaları halinde ise idari para cezası uygulanır. 24 saat içerisinde ise en yakın askerlik şubelerine teslim edilmektedir. Sonrasında tutulan tutanak sonrasında ise serbest bırakılmaktadırlar.

Yoklama kaçağı olarak görülen vatandaşlar Askeralma Kanunu gereği 24.maddenin getirdiği yükümlülük esasında idari para cezası ile cezalandırılmaktadırlar. Bu fıkra kapsamında belirlenen idari para cezalarının yeniden değerlemesinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasındaki idari para cezasının bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınarak uygulanır. İdari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.