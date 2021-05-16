Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!

Risale-i Nur Cemaati’nin önde gelen isimlerinden biri olan ve Şanlıurfa’da yakalandığı korona virüs sebebi ile hayatını kaybeden Mustafa Kılıç adına düzenlenen cenaze töreninde maalesef korona virüs tedbirleri hiçe sayıldı.

İHA tarafından aktarılan haberde 82 yaşındaki Mustafa Kılıç korona virüse yakalanarak hayatını kaybetti. Kılıç için Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yer alan Yusuf Paşa Camisi’nde cenaze namazı düzenlendi.

Düzenlenen cenaze namazına Şanlıurfa Valisi olan Abdullah Erin, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili olan Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olan Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa ilçe belediye başkanları ve çok sayıdaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Pandemi önlemleri kapsamında alınan ‘Tam kapanma’ kararlarına göre yapılan cenaze törenlerine en fazla 9 kişi katılabiliyor. Fakat merhum Mustafa Kılıç’ın cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı ve hiçbir şekilde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

Yapılan törende çok sayıda kişinin cenazeye katılmasından dolayı cami avlusu da kapasitesini doldurdu ve vatandaşların cenaze namazını kılabilmeleri için Sarayönü Caddesi de tören vasıtası ile bir süreliğine trafiğe kapalı hale getirildi.

‘Tam Kapanma’ döneminde cenaze törenleri

Hükümet tarafından alınan ‘ Tam kapanma’ kararları gereği bu süreçte yapılacak olan cenaze törenlerine en fazla 9 kişi katılabilecek ve törene katılanlar da sosyal mesafe kurallarına uymak zorundalar.

İçişleri Bakanlığı da yayınlanan tam kapanma genelgesinde yapılacak olan cenaze törenlerine ilişkin şöyle bir açıklamada bulunmuştu:

‘’ Kendisinin ya da eşinin, vefat eden birinci derecedeki akrabasının veya kardeşinin cenazesine katılmak amacı ile ya da cenaze nakil işlemlerine iştirak edebilmek için herhangi bir cenaze yakınının e-Devlet kapısı İçişleri Bakanlığına ait olan e-Başvuru sistemi ya da ALO 199 sistemi üzerinden yapmış olacakları başvuruları ( yanında akraba konumunda olan 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilir) sistem hiç vakit kaybetmeden otomatik olarak onaylayacak ve cenaze sahiplerine gerekli olan seyahat izin belgeleri oluşturulacaktır.

Ayrıca, cenaze nakil işlemleri ve defin işlemleri içinde başvuru yapacak olan vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenmeyecektir ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte sağlanan entegrasyon üzerinden de gerekli olan sorgulama da, seyahat izin belgeleri düzenlenmeden hemen önce sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.’’