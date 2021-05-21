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Yine bir Türk vampir vakası! Genç yaşadıklarını anlattı. “İçimde iki farklı insan var”

Uzun yıllar sonra tekrar Türkiye’de vamprizim vakası kendini tekrar gösterdi. 19 yaşındaki genç vampir olduğunu 13 yaşında arkadaşının bacağı kanaması üzerine anladığını açıkladı. Korku dolu hareketler sergileyen genç tedavi altına alındı. Ayrıntılar haberimizde

21 Mayıs 2021 Cuma 14:35
Yine bir Türk vampir vakası! Genç yaşadıklarını anlattı. “İçimde iki farklı insan var”
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İlk 2013 senesinde kan içme hastalığına yakalanan şahıs ‘vamprizim’ belirtileri göstermesi üzerine tedavi altına alınırken 2013 senesinde Tıp literatürüne giren kişiler arasında yer aldı. 23 yaşındaki genç Jounal of Psychotherapy and Psychosomatics’de bu kişinin hikayesine yer vermişti.

Şimdi ise aradan geçen 8 yıl sonunda yine bir vamprizim vakası kendini gösterdi.

19 yaşındaki genç yine literatüre giren kişi arasında yer aldı. Adı gizli tutulan genç Erkek yüksekokul öğrencisi.  Vamprizim hastalığında belirtiler genellikle kan içme, güven problemi, zarar verme gibi durumlar yer alıyor.

Korku filmindeki sahneleri aratmayan davranışlar sergileyen 19 yaşındaki genç uzmanlara görüşmesinde ilk kez 13 yaşında vampir olduğunu anladı. O sıralar bacağı kanayan bir arkadaşının kanının tadına bakması üzerine öğrendiğini açıkladı. Staj yaptığı sıralarda ise hastanede arkadaşlarından tetkik aldığında ise fazladan tüp kan aldığını söyledi.

“Duygularını belli etmeyen, duyguları çabuk değişen biriyim”

Vampiristik özellikleri taşıyan 19 yaşındaki genç, konuşmasında “Dışarıdan bakınca sakin ama aslında sinirli, duygularını belli etmeyen, duyguları çabuk değişen biriyim.” ifadelerine yer verirken iyi ve kötü insanın içinde yer aldığını açıkladı. İki farklı ruha sahip olduğunu söyleyen genç, kötü insanı kırıcı ve zarar veren olarak tanımlarken iyi insanı ise yardımsever ve sakin olarak belirtti.

Tedavi altına alınan genç davranışlarına yönelik ilaç kullanırken son zamanlarda kan içme davranışının azaldığını açıklandı. Kan içtiği için sık sık rahatsızlanan genç özellikle karın ve boğaz ağrısı yaşıyor.


Son Güncelleme: 21.05.2021 14:35
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Anahtar Kelimeler:
VampirVamprizimKanVaka
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