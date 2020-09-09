Yine bir gıda faciası! Turşuluk biberleri ayaklarıyla ezdi

Turşu kurulan fıçılara ayaklarıyla giren ve buradaki turşuları el ve ayaklarıyla bastıran bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan gen çocuğun bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşması ve bu görüntüler tepkilere neden oldu.

Gıda sektörünce yaşana hijyen kurallarına uymayan gıda üretimine kısa bir süre önce çıplak ayaklarla domatesleri ezip salça yapan gencin görüntüleri büyük tepkiye neden olmuştu. Bu facia görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bir tesiste biber turşusu kurulan fıçılara ayaklarıyla giren turşuluk biberleri el ve ayaklarıyla bastıran ve üstelik bu yapılanları kayıt altına aldırıp sosyal medyada paylaşan genç görenleri dehşete düşürdü. Kısa sürede yayılan bu görüntüler tepki topladı. Amacının takipçi kazanmak ve fenomen olmak istediği ve bu yüzden bu görüntüleri çektiği öğrenildi. Görüntüleri izleyen vatandaşlar bu sorumsuz genç ve üretim yapılan tesis için soruşturma başlatılması istendi.