Yine bir ‘bacak bacak üstüne attın’ kavgası!

Son dakika haberine göre İstanbul’da metrobüse binen bir kadın ve bir erkek yolcu karşı karşıya oturdu. Kadın yolcunun bacak bacak üstüne atması üzerine karşısında oturan erkek yolu Karşımda bacak bacak üzerine atarak oturmazsın’ diye kavga etti.

Genç kadın erkek yolcunun tepkisine sinirlendi ve aralarında tartışma çıktı. Kadın yolcu ‘‘Böyle oturarak sana saygısızlık etmiyorum” dedi.

Kadın yolcu sinirlerine hakim olamadı ve erkek yolcunun yüzüne tükürdü. Tartışma büyürken metrobüste bulunan diğer yolcular araya girdi. Türkiye'de bu tür olaylar çok fazla yaşanmaya başlanırken toplum tarafından bu tür olaylar normal karşılanmıyor.