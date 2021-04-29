Yılmaz Erdoğan'ın korku dolu anları. Erdoğan'ı tehdit eden şahıs kim?

Yılmaz Erdoğan’ın aldığı tehdit mesajları devam ederken bu kin dolu mesajların neden atıldığı ortaya çıktı. Atılan bir mesaj da ‘ O kadar paran var ama babanın bana olan borcunu ödemiyorsun! Evinin önünde intihar edeceğim’ ifadeleri kullanıldı. Bu tehditlerin ve tacizlerin arkasında Nurettin K. isimli vatandaşın olduğu ve Hakkari’de ikamet ettiği ortaya çıktı.

Bu mesajlara mağdur kalan ünlü oyuncu ve yönetmen Erdoğan hakkını aramak için savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Şüpheli hakkında soruşturmanın başlatıldığı bilgisi de verildi.

Yapılan haberlere göre; tehdit mesajlarına mağdur kalan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na konu hakkında suç duyurusu yaparak soruşturmayı başlattı. Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı açıklama da ise Nurettin K. İsimli şüphelinin Yılmaz Erdoğan’ın babası Nizam Erdoğan’dan 100 bin TL alacağı olduğunu belirterek tehdit mesajları aldığını belirtti.

‘ Evinin önünde intihar edeceğim’ mesajları devam etmekte

Aldığı tehdit mesajları doğrultusunda savcılığa giden Erdoğan, ‘’Şahıs borcunu ödemezsen evinin önünde intihar edeceğim’’ diyerek tacizlerine devam ediyor. bu mesajlar doğrultusunda şikayetçi olan Erdoğan, Hakkari’de yaşayan Nurettin K.’nın amacının parasını almak olduğu herhangi bir zarar verme amaçlı olmadığını söyledi. Bu düşüncelerinden dolayı Nurettin K.’dan şikayetini geri çekerek dosyayı kapatma kararını verdi.