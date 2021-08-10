Yıllık izin kullanamayan çalışana izin avansı hakkı!

Koronavirüs salgınında normaleşmeye geçiş süreci yaz aylarına denk gelirken çalışanlar izin haklarını da turizm sezonunun açılmasıyla birlikte kullanmaya başladılar. Yıllık izin kullanamayan çalışanlar ise yıllık izin ücretlerini maaşlarına ek olarak alabiliyorlar.

Yıllık kullanılan ücretli izinlerin resmi bayramlar, hafta ve genel tatil günleri izin içine sayılmazken yasalara göre yıllık izin kullanabilmek içinde çalışanın iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekiyor. 1 yılını doldurmayan çalışan izin kullanmak isterse ise işveren işçisine bu izin hakkını avans olarak kullandırabilir.

PART-TİME ÇALIŞANLARIN İZİN HAKKI VAR MI?

YILLIK İZİN SÜRELERİ NE KADAR?

Part-time olarak çalışan işçiler yıllık izin kullanabilmeleri için 1 yıllık sürelerini doldurmaları gerekiyor. 1 yıl süre ise çalışanın işe başladıktan sonra geçen zaman şeklinde hesaplanıyor.

1-5 yıl arası çalışan bir işçinin yıllık izin süresi en az 14 gün olarak verilirken 5-15 yıl arası çalışan işçi en az 20 gün izin kullanabiliyor. 15 yıl ve daha fazla çalışan bir işçinin ise yıllık izin hakkı en az 26 gün olarak veriliyor.

KULLANILMAYAN İZİNLER İPTAL Mİ EDİLİYOR?

Farklı sebep dahilinde kullanılmayan izinler bir sonraki döneme kaldırılabiliyor. Şayet işçinin iş akdinin feshedilmesi durumunda ise kullanmadığı iznin parası işçiye son maaş üzerinden ödenir.