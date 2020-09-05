Yıldırım operasyonuyla PKK'ya ağır darbe , 38 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütlerine yurt içi ve yurt dışında göz açtırmıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü mensubu toplam 38 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Türkiye'nin terör ile mücadelesi hakkında bilgi veren Bakanlık Sözcüsü İsmail Çatak, Ocak ayından bu yana toplam 146 örgüt mensubu teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu söyledi. Ayrıca Çatak, son yapılan yıldırım operasyonu kapsamında 38 örgüt mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini ve bununla birlikte 63 barınak ve sığınağın yok edildiğini vurguladı.

Açıklamasını sürdüren İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı , ayrıca Ağustos ayında da 81 terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getidildiğini ve bunların arasında 1 teröristin turuncu 5 teröristin ise gri kategoride arandığını sözlerine ekledi.