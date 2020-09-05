Yıldırım operasyonuyla PKK'ya ağır darbe , 38 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütlerine yurt içi ve yurt dışında göz açtırmıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü mensubu toplam 38 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Açıklamasını sürdüren İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı , ayrıca Ağustos ayında da 81 terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getidildiğini ve bunların arasında 1 teröristin turuncu 5 teröristin ise gri kategoride arandığını sözlerine ekledi.
Son Güncelleme: 05.09.2020 16:29