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Yılbaşında yeni tedbirler gelebilir mi? Bilim Kurulu üyesinden yılbaşı açıklaması
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Yılbaşında yeni tedbirler gelebilir mi? Bilim Kurulu üyesinden yılbaşı açıklaması

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer,vaka sayılarının tavan yapmasından sonra getirilen yeni tedbir ve kısıtlamaların işe yaradığını, özellikle büyük şehirlerde ki vaka sayılarında düşüşlerin olduğunu söyledi. Tezer,yılbaşında yeni tedbirlerin alınması gerektiği söyledi.

17 Aralık 2020 Perşembe 14:28
Yılbaşında yeni tedbirler gelebilir mi? Bilim Kurulu üyesinden yılbaşı açıklaması
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Koronavirüs vaka sayılarında ki rekor artışlar sonrasında hayatımıza yeniden giren kısıtlama ve tedbirlerin vaka sayılarına etkileri merak edilirken Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer'den önemli bir açıklama geldi.

Tezer, vaka sayılarını  tavan yapmasıyla birlikte yeni tedbir ve kısıtlamaların işe yaradığını, özellikle büyük şehirlerde ki vaka sayılarında düşüşlerin olduğunu söyledi.

ÇİN GİBİ TAM KAPANMA YAPAN ÜLKE YOK

Salgının ilk başladığı zamanlarda korona virüs vaka sayılarının çok fazla olmaması sebebiyle temasli kişilerinde daha az olduğunu söyleyen Tezer, şu anda vaka sayılarının günlük 30 bin civarında gezindiğine bu sebeple temaslı kişilerinde çok olduğuna dikkat çekti. Filyasyon ekiplerinin de bütünüyle görevlerini yerine getirdiğini, temas edilen kişilerin belirlendiğini, buna rağmen temaslı olduğu halde bilinmeyen kişilerin olduğunu açıkladı.Çin'in hastalık ile mücadelede yaptıklarına değinen Tezer, ülkenin Ocak ayında tam kapanmayla birlikte vaka sayılarını neredeyse sıfırladığını ve vakaların görülmemeye başlandığını söyledi. Fakat bu uygulamayı Çin gibi yapan başka bir ülkeninde olmadığına dikkat çekti.

'ZORUNLU HALLER DIŞINDA SEYAHAT OLMAMALI'

Yaklaşan yılbaşı ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Tezer, 31 Aralık akşamı insanların bir araya gelerek kalabalık toplulukların oluşmasının engellenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Her ilin kendi pandemi kurulları olduğunu anımsatan Tezer, bu kurulların kentlerde genel vaka durumlarına göre gerekli ek tedbirleri almaları gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca Tezer, vaka artışının yoğun olduğu bölgelerden az olan bölgelere seyahatlerin olmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Zorunlu haller dışında seyahatlerin yapılmaması gerektiğini vurguladı.

 

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 14:28
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Anahtar Kelimeler:
YılbaşıKısıtlamaVaka Sayıları
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