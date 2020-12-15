Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar için 81 il valiliğine yeni koronavirüs genelgesi!

Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısında koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan sokağa çıkma yasakları kapsamında yılbaşı günü 4 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesine karar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağı getirileceği hakkında yaptığı duyuru sonrasında İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge hazırladı ve 81 İl Valiliğine gönderdi.

Kovid-19 Salgını konulu ek genelgede kontrollü olarak sağlanan sosyal hayatın temel prensipleri arasında yer alan maske, mesafe ve temizlik kuralları ile birlikte yaşamın her yönünde uyulması zorunlu kurallar ile alınan tedbirlerin Sağlık Bakanlığı ve kendisine bağlı Bilim Kurulu önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları kapsamında uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde gelinen aşamaların değerlendirilmesi ile birlikte alınan kararlara ek yeni kararlar alındığı ifade edilerek; şöyle sıralandı:

* Sokağa çıkma yasağı kapsamında 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması nedeniyle 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den başlayan sokağa çıkma yasağı 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde uygulanacak.

* Yeni karara kadar hafta sonları uygulamaya alınan sokağa kısıtlaması süresi boyunca müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı olan kişiller, avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi.

* Faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili uygulama devam sağlayacak.Tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları ise bugün itibarı ile yüz yüze eğitime geçebilecek.

* Bakanlık kanalı ile daha önce illere gönderilen genelge ile 1 Mart 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerde genel kurul dahil etkinlikler ertelenmişti. Bu kapsama sendikaların yapacağı genel kurullar da dahil edilere yinelendi.

* Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma/klima sistemlerine UV filtre takılması bakımlarının düzenli ve sık yapılması sağlanırken havalandırma ve klima sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin kapalı genel mahallerinde, mahallin metreküpüne uygun sayıda ve güçte mobil HEPA filtreler kullanılması zorunlu hale getirilecek.

* Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca bu kararlar ivedilikle alınacak.

* Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.