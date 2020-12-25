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Yılbaşı tatili ve sokağa çıkma yasakları ne zaman başlıyor?

Yılbaşında uygulaması kesinleşen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamaları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Pek çok kişi, Yılbaşı tatili ve sokağa çıkma yasakları ne zaman başlıyor? sorusunu araştırmaya başladı.

25 Aralık 2020 Cuma 18:56
Yılbaşı tatili ve sokağa çıkma yasakları ne zaman başlıyor?
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Yılbaşı tatili araştırmaları devam ederken pek çok kişi yılbaşında uygulanması beklenen sokağa çıkma yasağı ile ilgili araştırmalarına da hız verdi. Vatandaşlar yılbaşı tatilinin ne zamana geldiğini araştırırken aynı zamanda sokağa çıkma yasağının ne zaman başlayacağı ve ne zaman son bulacağı ile ilgili araştırmalarını da yapmaya başladı.

Yapılan resmi açıklamalarda sokağa çıkma kısıtlamalarının 31 Aralık 2020 Perşembe akşam saat 21.00’da başlayacağı belirtilirken 1 Ocak tarihinin Cumaya gelmesi nedeniyle hafta sonu ile birlikte 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı.

Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede yılbaşı tatilinin 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’da başlayacağı açıklandı. 1 Ocağın resmi tatil olması nedeni ile hafta sonu kısıtlamalarında eklenerek toplam 3 günlük sokağa çıkma yasağı olacağı aktarıldı. Yasaklar 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00’da son bulacak.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kimleri kapsayacak?

Kabine toplantısı sonrasında kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili ‘Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacaktır.’ Açıklamalarında bulundu.

Aynı zamanda sokağa çıkma kısıtlamalarında avukatlar ve noterlerin dışarı çıkabileceği belirtilirken 4 günlük kısıtlamalarda yargısal işlemlerin geciktirilmemesi için adliyede görevli tüm personellerin kısıtlamalardan muaf olacakları açıklandı. Öte yandan avukatların yargısal konular nedeni ile şehirlerarası yolculuklarına da izin verilecek.

 



Son Güncelleme: 25.12.2020 18:56
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