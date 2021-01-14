Yeşilcam’ın ünlü oyuncusu Sezercik isyan etti! “Hakkımı kimseye yedirmem.”

Yeşilçam’da ‘Sezercik’ karakteriyle tanıdığımız Sezer İnanoğlu eski eşi Mehtap Meral’e dava açtı. Senet imzalaması üzerine kendi üzerine alınan 465 bin lirayı haksız şekilde aldığını düşünen İnanoğlu hukuk mücadelesi veriyor.





Seneti imzaladıktan sonra herhangi bir makbuz verilmemesi üzerine, faiz ile biriken paranın isyanını eden Sezer İnanoğlu: “Hakka hukuka sığmayan bu sebepsiz zenginleşme ile benden tahsil edilen meblağın iadesini istiyorum. Ben hakkımı yedirmem." ifadelerini kullandı.

