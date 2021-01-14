İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Yeşilcam’ın ünlü oyuncusu Sezercik isyan etti! “Hakkımı kimseye yedirmem.”

53 yaşındaki Yeşilcam’ın ünlü isimlerinden olan ‘Sezercik’ Sezer İnanoğlu eski eşiyle davalık oldu. Kendisine tahsil edilen 465 bin liralık seneti imzalayan Sezer İnanoğlu eski karısına dava açtı.

14 Ocak 2021 Perşembe 16:40
Yeşilcam’ın ünlü oyuncusu Sezercik isyan etti! “Hakkımı kimseye yedirmem.”
Takip Et:

Yeşilçam’da ‘Sezercik’ karakteriyle tanıdığımız Sezer İnanoğlu eski eşi Mehtap Meral’e dava açtı. Senet imzalaması üzerine kendi üzerine alınan 465 bin lirayı haksız şekilde aldığını düşünen İnanoğlu hukuk mücadelesi veriyor.

Seneti imzaladıktan sonra herhangi bir makbuz verilmemesi üzerine, faiz ile biriken paranın isyanını eden Sezer İnanoğlu: “Hakka hukuka sığmayan bu sebepsiz zenginleşme ile benden tahsil edilen meblağın iadesini istiyorum. Ben hakkımı yedirmem." ifadelerini kullandı.
 

 

 

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 16:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SezercikYeşilçamSezer Inanoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da evi eğlence mekanına çevirdiler!
Ankara'da evi eğlence mekanına çevirdiler!
Elazığ depremi sonrasında tamamlanan 676 konut için kura çekimi yapıldı!
Elazığ depremi sonrasında tamamlanan 676 konut için kura çekimi yapıldı!
Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları belli oldu
Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları belli oldu
“Doktordan satılık temiz” ilanına güvenerek aldığı araç hayatının şokunu yaşattı!
“Doktordan satılık temiz” ilanına güvenerek aldığı araç hayatının şokunu yaşattı!
Cezaevinde intihar! Aleyna'nın katil zanlısı kendini astı
Cezaevinde intihar! Aleyna'nın katil zanlısı kendini astı
Kısıtlamalar ne zaman esnetilecek? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Kısıtlamalar ne zaman esnetilecek? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi

Popüler Haberler

Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?
Ev hanımları nasıl kredi çekebilir? 2021 Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası
İSG devlet teşvik başvuruları nasıl yapılır? 2021
Engelli raporu bitmeden yenileme yapılır mı? 2021 Engelli raporu yenileme kaç yılda bir yapılmalı?
Ağrı askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
2021 yılında ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV indirimi için tarih belli mi, ne zaman olacak?
Seksenler Sibel kimdir? Cansın Özyosun yaşı, boyu, sevgilisi
iPhone garanti tarihi süresi hesaplama işlemi
İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL faiz oranları 14 Ocak 2021 Perşembe
Subay/Yedek Subay nasıl olunur? Subay olmak için gereken koşullar nelerdir?
Yerli kripto para ne zaman çıkacak? Yerli kripto paranın adı ne olacak?
Masterchef Metin Erce Çelebi Kimdir? Yarışmacı Metin Erce Çelebi hakkında bilgiler
Yeni Hayat Gökçe kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? İpek Filiz Yazıcı kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
ING Bank’tan 3 ay ertelemeli, 36 ay vadeli 20 bin TL ihtiyaç kredisi
Gel Dese Aşk Dizisi oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler
Engelli raporu nasıl alınır? 2021 Engelli raporu sorgulaması işlemleri
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
Türk Telekom 10 GB İnternet Kampanyası 14 Ocak 2021 Perşembe
En güvenli mesajlaşma uygulaması hangisi? Anlık mesajlaşma programları ve güven oranları
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası düşük faizli temel ihtiyaç kredisi şartları nelerdir?
Pepsi yeni kampanyası ile birlikte tüm operatörlerden hediye internet dağıtacak

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.