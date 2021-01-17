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Yeşilçam’dan bir ayrılık daha! Ekrem Gökkaya yaşamını yitirdi

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Ekrem Gökkaya hayatını kaybetti. Usta oyuncu 87 yaşında hayata veda etti.

17 Ocak 2021 Pazar 12:53
Yeşilçam’dan bir ayrılık daha! Ekrem Gökkaya yaşamını yitirdi
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Yeşilçam’ın 90’larda popüler ismi olan Ekrem Gökkaya hayatını kaybetti. 87 yaşında usta oyunca uzun süredir kanserle mücadele ettiği öğrenildi. Son dakika haberine göre tedavi gördüğünü hastanede yaşamını yitiren Gökkaya kısa bir süre önce Bartın’da bulunan Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

 1992 yılında Kemal Sunal ile oynadığı meşhur film ‘Koltuk Belası’ ile ünlenen Gökkaya o zamana kadar 200 civarı sinema ve televizyonda kendini göstermiştir. Kendini geliştiren usta oyuncu bir dönem prodüksiyon müdürü ve yapım yönetmeni olarak da görev aldı.



Son Güncelleme: 17.01.2021 12:53
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem GökkayaYeşilçam
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