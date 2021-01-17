Yeşilçam’dan bir ayrılık daha! Ekrem Gökkaya yaşamını yitirdi

’ın 90’larda popüler ismi olanhayatını kaybetti. 87 yaşında usta oyunca uzun süredir kanserle mücadele ettiği öğrenildi. Son dakika haberine göre tedavi gördüğünü hastanede yaşamını yitiren Gökkaya kısa bir süre önce Bartın’da bulunan Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

1992 yılında Kemal Sunal ile oynadığı meşhur film ‘Koltuk Belası’ ile ünlenen Gökkaya o zamana kadar 200 civarı sinema ve televizyonda kendini göstermiştir. Kendini geliştiren usta oyuncu bir dönem prodüksiyon müdürü ve yapım yönetmeni olarak da görev aldı.