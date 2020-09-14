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Yeşilçam filmlerinin efsane yalısının satışından vazgeçildi

Pek çok ünlü Yeşilçam filminin çekildiği ünlü yalının satışından vazgeçildi. Kumburgaz'daki yalı 19 milyon TL bedelle açık artırmaya çıkacaktı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 21:38
Yeşilçam filmlerinin efsane yalısının satışından vazgeçildi
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Yeşilçam’ın efsanelerinden ‘’Aile Şerefi’’, ‘’Zavallılar’’ ve daha pek çok filme ev sahipliği yapan fabrikatör ve yazar Rauf Alanyalı’nın Kumburgaz’daki yalının satışından vazgeçildiği öğrenildi.


6 bin 265 metrekare arsa içerisindeki yalı 19 milyon TL bedelle açık artırmaya çıkmıştı. Yalının satışı açık artırmayla gerçekleşecekti fakat hissedarların talebi üzerine yalının satışından vazgeçildi.

‘’Bize kaldığı için mutluyum.’’

Satışın vazgeçilmesini müteakip açıklamalar yapan hissedarlardan Azade Hısım, yalının muhteşem bir yer olduğunu ve eninde sonunda satılacağını dile getirdi. Orada çok vakit geçirdiklerini belirten Hısım, ‘’Orası hep eski günlerdeki gibi içimizde.’’ diye konuştu.



Son Güncelleme: 14.09.2020 21:38
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YeşilçamIstanbul
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