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Yeşilay Haftası ' Yeşilay hep benimle' sloganı ile kutlanmaya başladı!

1-7 Mart Yeşilay Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İstanbul da çeşitli yerlerde Yeşilay simgesi yansıtılacak. Türkiye ve Dünya genelinde oldukça başarılı çalışmalar yürüten Yeşilay, yeni hizmetleri ile başarısına başarı katmaya devam ediyor. Tüm detaylar haberimizde.

03 Mart 2021 Çarşamba 15:07
Yeşilay Haftası ' Yeşilay hep benimle' sloganı ile kutlanmaya başladı!
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Yeşilay, her türlü kötü alışkanlıkların, tütün, alkol, madde, kumar ve intenet olmak üzere, karşısında yer alıyor ve bunlarla mücadele ediyor. 101 yıldır her insana ulaşmaya ve yardım etmeye çaba gösteriyor. 101. yaşını kutlamakta olan Yeşilay, 1-7 Mart Yeşilay Haftası süresince önemli çalışmalar yaparak dikkatleri üzerine çekecek. 

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk açıklama yaptı

Yeşilay, Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olduğu gibi sivil topluma öncülük de etmektedir ifadelerini söyleyen Öztürk, Yeşilay’ın hem önleme hem tedavi çalışmalarıyla vatandaşların her zaman yanında yer aldığını da belirtti. Bu zamana kadar milyonlarca insana ulaştıklarını ve daha fazla insana ulaşmayı hedeflediklerini de söyledi. Her yaş grubuna her alanda hizmet etmeyi görev bilen Yeşilay, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamı içerisinde her sene 10 milyon öğrenci ve 3 milyon yetişkine ulaştı.  

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, şunları kaydetti:

"Yeşilay, bağımlılıklarla mücadele için kurulan ve kuruluşundan bu yana artan bağımlılık türlerini de mücadelesine ekleyerek topluma faydasını artıran bir kurum. Biz herkesin iyi yaşam alışkanlıklarına sahip olduğu, spor yaptığı, kültür-sanat faaliyetleriyle ilgilenerek yaşamına renk kattığı bir toplum hayal ediyoruz. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için de büyük Yeşilay ailesi olarak aralıksız çalışıyoruz. Önleme faaliyetlerimizle her yaştan vatandaşımızın bilinçlenmesine katkıda bulunurken, rehabilitasyon faaliyetlerimizle de bağımlı bireylerin ve ailelerinin yanında oluyoruz." 

Türkiye’nin her şehrinde hizmet ettiklerini de söyleyen Öztürk, yurt dışında da oldukça başarılı olduklarını,81 ülkede de bağımlılıklarla mücadelenin öncülüğünü yaptıklarını söyledi. 

 İstanbul’da Yeşilay 

İstanbul’da , Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yeşil renklerle aydınlatılacak ve Galata’da Yeşilay logosu gösterilecek. Hafta boyunca Yeşilay logosunu yansıtan lazer gösterisi, Yeşilay’ın genel merkesi olan Sepetçiler Kasrı’ndan gökyüzüne yansıtılacak. 

Özel çevrimiçi sergi yapılıyor!

 2016 senesinden itibaren bağımlılıklara dikkat çekmek için Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması düzenlenmekte. Dünyanın her yerinden ilgi gören ve karikatüristlerin dikkat çeken eserleri, Yeşilay Haftası boyunca Yeşilay sitesinden çevrimiçi olarak sergileniyor. Yarışmaya 5.yılında 69 ülkeden 1088 karikatürist başvuru yaptı. Toplam 2 bin 34 eser yarışmada sunuluyor. 

Öğrencilere bağımlılıkla mücadele dersleri veriliyor

 Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı, öğrencilerin bağımlılıktan uzak bir hayat sürmelerini hedefliyor. Öğrencilerin kendilerini tehlikeli yerlerden, kişilerden ve ortamlardan nasıl korumaları gerektikleri anlatılıyor. 7. sınıftaki öğrenciler için 2020 yılında pilot uygulama tamamlandı. 2021 yılında ise 81 ilde eğitim yaygınlaştırılacak. Bu programda stresle başa çıkma, olumsuz duyguları önleme, kendini yönetme, etkili iletişim, empati kurma, karar verme, reddetme becerileri vb. 25 temel beceri öğrencilere kazandırılmaya çalışılacak. 

Yeşilay Danışmanlık Merkezleri hizmetleri 

2013 senesinde hizmetlerinin arasına rehabilitasyon hizmetini de ekleyen Yeşilay, 2015 yılında YEDAM ile hizmet etmeye başladı. Türkiye genelinde ve KKTC’de 100 YEDAM bulunmakta ve ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği sunmaktadır. Bağımlılık alanında hizmet veren YEDAM ekibi, uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşmaktadır.  Tütün, kumar, içki,sigara,uyuşturucu, intenet bağımlılıkları hakkında hem bağımlılara hem de yakınlarına destek verilmekte ve bilgilendirme yapılmaktadır. Ücretsiz olarak doğru yönlendirme, danışmanlık ve ayaktan terapi hizmetleri de sunmaktadır. Bu zamana kadar toplam da 60 bin bağımlı kişiye destek verilmiştir. 



Son Güncelleme: 03.03.2021 15:07
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Yeşilay1-7 Mart
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