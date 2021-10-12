Yeşil Kalkınma Devrimi nedir, kapsamı ne?

Dün toplanan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan en fazla merak edilen ise Yeşil Kalkınma Devrimi oldu.

Yeşil Kalkınma Devrimiyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Yeşil Kalkınma Devrimini bütün çalışmalarımızın merkezine koyarak insanlığın önünde ki bu önemli krizin çözümü konusunda öncü rol üstlenmek konusunda kararlıyız. Yeşil Kalkınma siyasi partilerden özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarına dek her kesimden bu tarihi projeye destek olmaları bekleyişindeyiz."

Yeşil Kalkınma Devrimi ne, kapsamı nedir?

Son dönemlerde dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz, iklim değişikliği, ekonomik ile çevresel problemler, sürdürülebilir kalkınma çercevesi dahilinde yeşil büyüme, yeşil ekonomi, düşük karbonlu ekonomi, sürdürülebilir üretim ile tüketim gibi kavramların ortaya çıkmasına neden oldu.

UNEP, OECD gibi u.a örgütler yeşil ekonomi veya yeşil büyümeyi çevresel iyileştirmelere katkısı olan bir anlayış olarak tanımlamakta. Bu anlayışla çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlandığı gibi gelirlerde artış, ekonomide gelişmeler, istihdamla fakirlikte azalma yaşanması da amaçlanmaktadır.

Yeşil Kalkınma Devrimiyle ilgili geçen günlerde de bir değerlendirmesi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Paris İklim Anlaşması'na onay verdiklerini anımsattı. Bu karar ile, gençlere bırakacakları en önemli miras olarak gördükleri 2053 vizyonlarının birinci hedefi yeşil kalkınma devrimini başlattıklarını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Eğerki bu adımı bizim yerimize , bir başkası ya da bir başka yönetim atsaydı emin olun ülkemiz ile dünyada onu yere göğe sığdıramazlardı. Ama biz söz konusu olduğumuz için aynı kesimler adeta sağır ve kör oldular. Tek tük takdir sesi yükseltenler de devamında ki ama ve fakatlı cümleler ile içinde oldukları mahalle baskısının ipuçlarını ele veriyor. Hamdolsun, her konuda olduğu gibi yeşil kalkınma devriminde de en büyük desteği gençlerimiz veriyor. Türkiye, nasıl salgın döneminde güçlü sağlık altyapısı sayesinde kendini diğer ülkelerden ayrıştırmış ise, inşallah yeşil kalkınma devrimi ile de iklim değişikliği döneminde yine aynı başarıya ulaşacağız. Allah'ın bizlere emanetleri arasında yer alan tabiatın dengelerini koruyup, imkanlarından makul şekilde yararlanarak gelişmemiz ile kalkınmamıza devam edeceğiz. Kimin ne dediğine, kimin hangi hesabın içinde olduğuna değil, ülkemizin hedeflerine, milletimizin emirlerine bakıp mücadelemizi son ana kadar sürdüreceğiz. Yarın bu 1500 senelik medeniyet, 1000 senelik vatan mücadelesi bayrağını sizler devir alacaksınız. Gençlerimizden, milli teknoloji hamlesuyli yeşil kalkınma devrimi ile ilk hedeflerini gösterdiğimiz 2053 vizyonu için şimdiden kafa yormaları ricasında bulunuyorum. Unutmayın, her şey hayal etmek ile başlıyor. Sonra bir bakıyorsunuzki adım adım o hayale yaklaşmaya başlamışsınız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun."