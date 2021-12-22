Yerli aşı TURKOVAC'ın kullanılacağı tarih belli oldu!

Erciyes Üniversitesi tarafında geliştirilen yerli koronavirüs aşısı, acil kullanım iznini aldı. Başarıyla sonuçlanan yerli aşının ne zaman Türkiye'de kullanılmaya başlanacağı ise merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli aşının acil kullanım onayı alması kararının hemen ardından aşının üretim ve kullanım süreci ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Tün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı en etkili yöntemlerin başında gelen aşının ülkemizde de üretilebilir hale gelmesinin hepimiz için çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, gerekli onayları alan Turkovac aşısının 2021 yılı bitmeden gelecek hafta kullanıma başlanacağını bildirdi.

"ERDOĞAN'DAN TURKOVAC ÇAĞRISI"

Vatandaşların en kısa süre içerisinde aşı randevularını alarak Turkovac aşısından yaptırmalarını ve koronavirüs salgınına karşı kendilerini korumalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkovac'ın üretime geçmesi ile birlikte aşıyı diğer ülkelerle paylaşacaklarını ve bundan da memnuniyet duyacaklarını söyledi.