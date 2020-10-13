İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

Yerel mahkeme AYM’nin Enis Berberoğlu kararını reddetti!

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu hakkında vermiş olduğu kararını, “yerindelik denetimi kapsamında kaldığı” gerekçesiyle reddetti.

13 Ekim 2020 Salı 21:09
Yerel mahkeme AYM’nin Enis Berberoğlu kararını reddetti!
Takip Et:

14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’nin daha önce milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararının “yerindelik denetimi kapsamında kaldığı” gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar verdi.


Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ilgili kararında AYM’nin “yerindelik deneyimi yapılacak şekilde mahkememize yeniden yargılama kararı verilmesi ve hemen durma kararı verilmesine dair vermiş olduğu karar, mahkememizin görev ve yetki alanı içerisinde verilmiş olan karara müdahaledir” denildi. Ayrıca daha önceden sanık müdafilerin yargılamanın durması ve infazın durması için talepte bulundukları ve bu taleplerin temyiz aşamasında incelenerek reddedildiği hatırlatıldı.

Yerel Mahkeme AYM Kararına Uymak Zorunda

Avukat Hüseyin Ersöz, AYM’nin Berberoğlu’na yönelik aldığı kararını yerinde görmeyerek reddeden yerel mahkeme hakkında, “Yüksek mahkeme tarafından verilen hak ihlali verilmesi durumunda, yerel mahkeme yargılamanın yenilenmesine karar verip, hak ihlalinin ortadan kaldırılması için gerekli yargısal işlemleri yapmakla yükümlüdür. Bunun aksi bir davranış, Anayasa’nın ihlali ve görev suçu kapsamındadır” açıklamasında bulundu. Ayrıca yerel mahkemenin almış olduğu “yargılamanın yeniden yapılmasına yer olmadığına dair karar”ın yok hükmünde olduğunu ve bu kararın Anayasa’nın uygulanmamasından dolayı görev suçu olduğunu ve HSK’nın incelemesine tabii olduğunu ifade etti.

 



Son Güncelleme: 13.10.2020 21:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Anayasa MahkemesiAYMHak Ihlali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte içki faciası büyüyor! İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi
Sahte içki faciası büyüyor! İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi
Bakanlık duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlık duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Kadir Şeker davasında karar çıktı
Kadir Şeker davasında karar çıktı
Fatih Terim, Kebapçı Selahattin’le ilgili ifadesini verdi!
Fatih Terim, Kebapçı Selahattin’le ilgili ifadesini verdi!
Şüpheli paketin içinden havai fişek çıktı!
Şüpheli paketin içinden havai fişek çıktı!
Emekli hemşire Hatice Tusu'dan haber alınamıyor
Emekli hemşire Hatice Tusu'dan haber alınamıyor

Popüler Haberler

Şeref Sözü dizisi Yasemin karakterini kim canlandırıyor? Öykü Çelik kimdir?
Şeref Sözü dizisi İsra kimdir? Sude Zülal Güler'in hayatı!
Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Ahmet Yenilmez kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti İstanbul'un hangi semtinde
Alev Alev dizisinin çekim yerleri neresi? Hangi il, semt, mahallede çekilecek?
Kuruluş Osman dizisi Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin
Alev Alev dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Şeref Sözü dizisi Cavidan kimdir? Toprak Sağlam yaşı ve oynadığı diziler
Kuruluş Osman dizisi Eftalya karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Sezanur Sözen kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray’ın yer aldığı diziler
Boyun tutulması nedir? Neden olur? Boyun tutulması kaç gün sürer?
29 Ekim İndirim Panayırı nerede? 5. Geleneksel İndirim panayırı tarihleri
2019 Yılı Av Yasağı Ne Zaman Bitecek? Av Yasağı Hangi Tarihlerde Geçerli
Koronavirüs Covid19 14 gün kuralı nedir? Corona Virüs 14 Gün Kuralı nasıl uygulanır?
Zemheri Safiye kimdir? Gerçek adı nedir? Nihal Koldaş rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin yaşı ve oynadığı diziler
Sen Çal Kapımı yaz dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Sen Çal Kapımı final yapar mı?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı nedir? Pınar Ünsal nereli, yaşı kaç?
Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Ali Ersan Duru kimdir, nereli yaşı kaç?
Sadakatsiz dizisi Selçuk Dağcı kimdir? Emir Tarık Tekin'nin hayatı!
Sadakatsiz'e katılan Tarık Emir Tekin Kimdir? Selçuk karakteri kimdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.