Yerel mahkeme AYM’nin Enis Berberoğlu kararını reddetti!

14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’nin daha önce milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararının “yerindelik denetimi kapsamında kaldığı” gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar verdi.

Yerel Mahkeme AYM Kararına Uymak Zorunda

Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ilgili kararında AYM’nin “yerindelik deneyimi yapılacak şekilde mahkememize yeniden yargılama kararı verilmesi ve hemen durma kararı verilmesine dair vermiş olduğu karar, mahkememizin görev ve yetki alanı içerisinde verilmiş olan karara müdahaledir” denildi. Ayrıca daha önceden sanık müdafilerin yargılamanın durması ve infazın durması için talepte bulundukları ve bu taleplerin temyiz aşamasında incelenerek reddedildiği hatırlatıldı.

Avukat Hüseyin Ersöz, AYM’nin Berberoğlu’na yönelik aldığı kararını yerinde görmeyerek reddeden yerel mahkeme hakkında, “Yüksek mahkeme tarafından verilen hak ihlali verilmesi durumunda, yerel mahkeme yargılamanın yenilenmesine karar verip, hak ihlalinin ortadan kaldırılması için gerekli yargısal işlemleri yapmakla yükümlüdür. Bunun aksi bir davranış, Anayasa’nın ihlali ve görev suçu kapsamındadır” açıklamasında bulundu. Ayrıca yerel mahkemenin almış olduğu “yargılamanın yeniden yapılmasına yer olmadığına dair karar”ın yok hükmünde olduğunu ve bu kararın Anayasa’nın uygulanmamasından dolayı görev suçu olduğunu ve HSK’nın incelemesine tabii olduğunu ifade etti.