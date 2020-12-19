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Yeni uygulama başladı! Rakım ve nüfuslar silindi

T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ekonomik açıdan masraflı olduğu iddiası ile 81 il ve yaklaşık 900 ilçenin giriş ve çıkış noktalarında bulunan bilgi tabelalardan nüfus ve rakım bilgileri kaldırıldı.

19 Aralık 2020 Cumartesi 16:45
Yeni uygulama başladı! Rakım ve nüfuslar silindi
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Karayolları Genel Müdürlüğü, her yıl değişen nüfusun ve bazı bölgelerde gerçekleşen rakım değişikliği sebebiyle her il ile ilçenin giriş ve çıkışlarında bulunan bilgilendirme tabelalarında değişiklik yapma kararı aldı.

Her yıl yapılan değişikliklerde tabelaların düzenlenmesinden dolayı ortaya çıkan ekonomik külfetin önüne geçilebilmesi için yeni getirilen uygulama ile birlikte tabelalardan nüfus ve rakım bilgileri kaldırılarak bilgilendirme tabelalarına sadece il ve ilçelerin isimlerini yazdı.

Kırıkkale'de yeni düzenlemenin uygulandığı şehrin giriş ve çıkışlarında bulunan tabelaların yeni duruma göre düzenlendiği görüldü. Bir çok ilçede uygulamanın başladığı görüldü.

Çorum geçen yıllarda ‘rakım' bilgisi ile gündem olmuştu

Değişimin yapıldığı bir başka ilimiz ise Çorum oldu. Önceki yılların tabelalarına bakıldığında rakımın sürekli değiştiği illerden olan Çorum bu rakım yükselmesi sebebiyle çok kez sosyal ‘Anadolu'nun yükselen yıldızı' olarak gündem olmuştu.. Çorum'da da tabelalardan nüfus ve rakım bilgisi kaldırılırken sadece şehir ismi kaldı.

Çankırı'da tabelalar aynı kaldı

Bazı illerde ise tabelalar aynı kaldı. Bu illerden biri olan Anadolu kenti Çankırı'da ise henüz tabelalarda değişikliğe gidilmediği görüldü. Çankırı'nın giriş ve çıkışında yer alan tabelada ‘Nüfus: 86400 ve Rakım: 720' bilgileri yer aldı.



Son Güncelleme: 19.12.2020 16:45
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Yeni UygulamaTabela Değişikliği
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