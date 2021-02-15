İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı!
Son Dakika
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği...
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?
Son Dakika
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad...
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...

Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı görevden alındı. Başkanın görevden alınmasıyla beraber yerine vekaleten başkan yardımcısı geçti. TÜİK tarafından yeni başkan olan Ahmet Kürşad Dosdoğru hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

15 Şubat 2021 Pazartesi 17:15
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?
Takip Et:

Türkiye İstatistik Kurumunda Başkan değişikliği yaşandı. TÜİK Başkanı Muhammed Cahit Şirin başkanlık görevinden alındı. Şirin'in görevinden alınmasının ardından yerine vekâleten Başkan Yardımcısı olan Ahmet Kürşad Dosdoğru getirildi. Yaşanılan bu durumun ardından ise vatandaşlar Ahmet Kürşad Dosdoğru'nun kim olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. Peki Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir? Nereden mezun olmuştur? İş hayatında nerelerde görev almıştır? 

Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad Dosdoğru Kimdir?

1978 yılında Yozgat'ta dünyaya gelen Ahmet Kürşad Dosdoğru, evli ve iki çocuk babasıdır. Ana dili gibi İngilizce bilen Dosdoğru eğitim hayatını Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi, İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamlamıştır. İktisat bölümünü bitiren Dosdoğru, mezuniyetinin ardından iş hayatına 2004 yılında TÜİK Van Bölge Müdürlüğü Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. Sonrasında 2009 yılında Merkez teşkilat bünyesinde bulunan Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığından uzmanlığını kazanmıştır. 2012 yılında ise Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğuna getirilmiş, ardından 2017 yılında Başkan Yardımcılığına atanmıştır. TÜİK Başkanı olan Şirin'in görevinden alınması sebebiyle 15 Şubat 2021 tarihinde TÜİK Başkanlığına vekâleten getirilmiştir. 



Son Güncelleme: 15.02.2021 17:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TÜİKTÜİK Başkanı DeğiştiAhmet Kürşad Dosdoğru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kocaeli'nde kaçakçılık operasyonu: 157 kilogram kaçak nargile tütünü yakalandı!
Kocaeli'nde kaçakçılık operasyonu: 157 kilogram kaçak nargile tütünü yakalandı!
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır'da genç bir kadın sokak ortasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından sırtından vuruldu!
Diyarbakır'da genç bir kadın sokak ortasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından sırtından vuruldu!
Adana'da yoldaki demir bariyerleri çalan kişi suçüstü yakalandı
Adana'da yoldaki demir bariyerleri çalan kişi suçüstü yakalandı
Tarsus'ta kamyonet tipi araç bariyerlere çarpıp takla attı: 2 yaralı
Tarsus'ta kamyonet tipi araç bariyerlere çarpıp takla attı: 2 yaralı
İki çocuğun tüfekle oyunu kanlı bitti
İki çocuğun tüfekle oyunu kanlı bitti

Popüler Haberler

Survivor 2021 23. bölüm fragmanı 8 Şubat 2021 Pazartesi
Emanet 117. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 16 Şubat Salı Kanal 7
Göz kapağı estetiği ne kadar? 2021
SMS e-devlet ile HES kodu alma ve sorgulama ekranı
O Ses Türkiye neden yok? 2021 O Ses Türkiye neden yayınlanmıyor, bu sene olmayacak mı?
Emanet 110. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 5 Şubat Cuma Kanal 7
‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programının doktoru Arif Verimli ayrıldı mı?
Özel hastane ücretleri 2021'de ne kadar oldu? Diş teli tedavisi ücretleri ne kadar?
Fox TV Hepsi Benim yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası
Sahte gelin Melisay Tosun tutuklandı mı? Sahte Gelin Melisay Tosun ve Serkan Yıldırım olayı nedir?
Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı 6 Şubat 2021 Cumartesi
Love 101 dizisi yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Love 101 dizisi 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?
Pandemi Hastanesi nedir? Özel hastaneler pandemi hastanesi oldu!
Exatlon Challenge Buse Plan kimdir? Yarışmacı Buse Plan hakkında bilgiler
TV8 MasterChef 97. bölüm fragmanı 10 Kasım 2020
İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Yurtta kar yağışı ne zamana kadar etkili olacak, ne zaman duracak?
Sol Yanım final bölümünde neler olacak?
Mama, bez ve süt yardımı nasıl alınır? Şubat 2021 Yardım kimlere verilir, şartlar nelerdir?
Müge Anlı Davut Kıratlı öldü mü, intihar mı etti?
MEB ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? MEB tablet başvuru formu
2021 ÖSYM ALES, YÖKDİL, YKS, MSÜ, DGS, KPSS sınav tarihleri takvimi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.