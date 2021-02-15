Türkiye İstatistik Kurumunda Başkan değişikliği yaşandı. TÜİK Başkanı Muhammed Cahit Şirin başkanlık görevinden alındı. Şirin'in görevinden alınmasının ardından yerine vekâleten Başkan Yardımcısı olan Ahmet Kürşad Dosdoğru getirildi. Yaşanılan bu durumun ardından ise vatandaşlar Ahmet Kürşad Dosdoğru'nun kim olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. Peki Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir? Nereden mezun olmuştur? İş hayatında nerelerde görev almıştır?

Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad Dosdoğru Kimdir?

1978 yılında Yozgat'ta dünyaya gelen Ahmet Kürşad Dosdoğru, evli ve iki çocuk babasıdır. Ana dili gibi İngilizce bilen Dosdoğru eğitim hayatını Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi, İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamlamıştır. İktisat bölümünü bitiren Dosdoğru, mezuniyetinin ardından iş hayatına 2004 yılında TÜİK Van Bölge Müdürlüğü Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. Sonrasında 2009 yılında Merkez teşkilat bünyesinde bulunan Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığından uzmanlığını kazanmıştır. 2012 yılında ise Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğuna getirilmiş, ardından 2017 yılında Başkan Yardımcılığına atanmıştır. TÜİK Başkanı olan Şirin'in görevinden alınması sebebiyle 15 Şubat 2021 tarihinde TÜİK Başkanlığına vekâleten getirilmiştir.