Yeni trend mesajlaşma uygulaması Telegram nasıl indirilir?

WhatsApp’ın yeni sözleşmesini kullanıcılarına sunmasıyla birlikte milyonlarca kullanıcı farklı uygulamalara geçiş yapmaya başladı. Altenatif uygulamaları kullanmaya başlayanlar genellikle Telegram uygulamasına ilgi gösterdi. Telegram uygulamasına ilginin artmasıyla birlikte uygulama ile ilgili ayrıntılar da araştırılmaya başlandı.

Telegram uygulaması 2013 senesinde Rus programcı Pavel Durov tarafından ortaya konmuştur. Hem masaüstü hem de mobil olarak kullanılabilen uygulama kapsamında sesli ve görüntülü konuşma imkanı da bulunmaktadır.

Telegram hakkında ayrıntılar

WhatsApp’a rakip olarak oluşturulan mesajlaşma uygulaması Telegram, WhatsApp’ın kullanıcı sözleşmesini yenilemesi ardından milyonlarca kişi tarafından kullanılmaya başlandı. Uygulamanın başlıca özellikleri arasında gizli sohbet etme imkanı da yer almaktadır. Bu bağlamda WhatsApp’a göre daha çok tercih edilmektedir. Uygulamaya telefon numarası ile kayıt olunmaktadır, görüntülü ve sesli sohbet yapılabilmektedir, mesajların bir süre sonra kendini yok etmesi gibi bir özelliği bulunmaktadır ve aynı zamanda ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye bildirim gitmektedir.

Telegram uygulaması ne kadar güvenli?

Telegram uygulamasının WhatsApp ve Line gibi uygulamalara göre çok daha güvenli olduğu bilinmektedir. MTProto protokolüne uygun olarak ortaya konan uygulamada güvenliğin artırılması için devamlı güncellemeler yapılmaktadır.

Telegram nasıl indirilir?

Telegram uygulamasının indirilebilmesi için İOS cihazların AppStore ve Android cihazların ise Google Play Market üzerinden aratılması gerekmektedir. Uygulamanın kullanımı için herhangi bir ücret istenmemektedir.