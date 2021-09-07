Yeni sosyal medya düzenlemesinde yer alacak olan cezalar kullanıcıları şaşırttı

Sosyal medyanın günümüz dünyasındaki yadsınamaz önemi sebebiyle bazı adımlar atılması gündeme geldi. Türkiye’de ise AK Parti, sosyal medya da yalan haber ve dezenformasyonun artış gösterdiğini öne sürerek hazırladığı yeni sosyal medya düzenlemesi ülkenin gündemine ağırlığını koydu. Yeni sosyal medya düzenlemesinde yer alacak kurallar ise sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi. Buna göre yalan olan bir haberi sosyal medyada paylaşan ve bunu yayan kişilerle beraber kişinin o haberi yaydığı sosyal medya sağlayıcısı da ceza alacak.

Sosyal Medya Düzenlemesindeki Cezalar Şaşırttı

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Adalet Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı’de yapılan bir toplantıda bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesi ise AK Parti’nin yakında’na sunacağı yeni sosyal medya düzenlemesi oldu.

Toplantıda bu düzenlemedeki cezalar bir kez daha tartışıldı. Bunun yanında Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere’deki sosyal medya düzenlemeleri de gözden geçirildi.