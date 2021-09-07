İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
UEFA, deplasman yasağının kaldırıldığını açıkladı
Son Dakika
UEFA, deplasman yasağının kaldırıldığını açıkladı
Aşı olmayan çalışanlar için 6 Eylül’de PCR testi zorunluluğu başlıyor
Aşı olmayan çalışanlar için 6...
Yeni sosyal medya düzenlemesinde yer alacak olan cezalar kullanıcıları şaşırttı
Son Dakika
Yeni sosyal medya düzenlemesinde yer...
İçişleri Bakanlığı'nın 6 Eylül hazırlıkları devam ediyor! Sıkı güvenlik önlemleri alındı!
Son Dakika
İçişleri Bakanlığı'nın 6 Eylül hazırlıkları...

Yeni sosyal medya düzenlemesinde yer alacak olan cezalar kullanıcıları şaşırttı

AK Parti’nin yakında Meclis Başkanlığı’na sunması beklenen yeni sosyal medya düzenlemesinde yer alacak olan cezalar kullanıcıları oldukça şaşırttı. İşte detaylar…

07 Eylül 2021 Salı 11:26
Yeni sosyal medya düzenlemesinde yer alacak olan cezalar kullanıcıları şaşırttı
Takip Et:

Sosyal medyanın günümüz dünyasındaki yadsınamaz önemi sebebiyle bazı adımlar atılması gündeme geldi. Türkiye’de ise AK Parti, sosyal medya da yalan haber ve dezenformasyonun artış gösterdiğini öne sürerek hazırladığı yeni sosyal medya düzenlemesi ülkenin gündemine ağırlığını koydu. Yeni sosyal medya düzenlemesinde yer alacak kurallar ise sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi. Buna göre yalan olan bir haberi sosyal medyada paylaşan ve bunu yayan kişilerle beraber kişinin o haberi yaydığı sosyal medya sağlayıcısı da ceza alacak.

Sosyal Medya Düzenlemesindeki Cezalar Şaşırttı

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Adalet Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı TBMM’de yapılan bir toplantıda bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesi ise AK Parti’nin yakında Meclis Başkanlığı’na sunacağı yeni sosyal medya düzenlemesi oldu.

Toplantıda bu düzenlemedeki cezalar bir kez daha tartışıldı. Bunun yanında Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere’deki sosyal medya düzenlemeleri de gözden geçirildi.


Son Güncelleme: 07.09.2021 11:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AK PartiTBMMSosyal Medya DüzenlemesiMeclis Başkanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ümitcan Uygun babası kimdir? Ümitcan Uygun'un babası ne iş yapıyor?
Ümitcan Uygun babası kimdir? Ümitcan Uygun'un babası ne iş yapıyor?
Demet Akalın, “Sadece evinden çıktığı için öldü” diyerek acısını ilk kez paylaştı
Demet Akalın, “Sadece evinden çıktığı için öldü” diyerek acısını ilk kez paylaştı
TRT Genel Müdürlüğü görevinden alınan İbrahim Eren Bakan mı olacak yoksa CEO mu?
TRT Genel Müdürlüğü görevinden alınan İbrahim Eren Bakan mı olacak yoksa CEO mu?
15 Temmuz kaç yılında oldu?
15 Temmuz kaç yılında oldu?
500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı?
500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı?
E-Devlet 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı haberleri doğru mu?
E-Devlet 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı haberleri doğru mu?

Popüler Haberler

2021 SGDP Kesinti ne kadar? Tescil kaydı sorgulama işlemleri
Into The Night’ın 2. sezonu ne zaman başlayacak?
Türkiye'de kaç EYT'li kaç kişi var?
7 Eylül 2021 Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi! Eylül 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2021 Eylül evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?
VGM 2021-2022 burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM başvurusu nasıl yapılır?
41. tercih nedir?
Amazon Prime Gaming Türkiye Eylül 2021 ücretsiz oyunları
Ortaokulda kaç ders var hangi dersler var? Ortaokul seçmeli dersler hangileri?
7 Eylül 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 7 Eylül Salı at yarışı programı
TJK 6 Eylül 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
28 Haziran 2021 Pazartesi günü Star TV yayın akışı
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 28 Haziran 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kurban Bayramında PTT Kargo açık mı, teslimat yapıyor mu?
Yemin Reyhan karakterini kim canlandırıyor? İlayda Altuntaş biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Elektrik faturası desteği nasıl alınır? 2021 Elektrik fatura desteğinden kimler yararlanabilir?
Öğrencilere 850 TL okul desteği müjdesi!
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 5 Eylül 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova'da büyük değişiklik! Bakın yeni sezonda seyirciyi hangi sürprizler bekliyor!
Marcao Galatasaray'dan 150 bin Euro ceza yedi
Günlük burç yorumları - 6 Eylül 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.