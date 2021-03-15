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Yeni risk haritaları ne zaman yayınlanacak? Şehirlerin yeni renk kodları ne zaman güncellenecek?

Pandemi koşullarının esnetilmesi ile beraber ülkemiz yeni pandemi kurallarıyla tanışmaya başladı. Artık kapanmalar illerin risk durumuna göre belirleniyor. Yeni risk haritası ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar.

15 Mart 2021 Pazartesi 00:29
Yeni risk haritaları ne zaman yayınlanacak? Şehirlerin yeni renk kodları ne zaman güncellenecek?
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Eylül ayında vaka sayılarının ve ölüm oranlarının artmasıyla beraber kapanmaya başlayan ülkemiz vaka sayılarındaki ve ölüm sayılarındaki düşüşle beraber kontrollü normalleşmeye geri döndü. Fakat bu normalleşme yerinde karar alma sistemi ile uygulanmaya kondu.

İllerin risk durumuna göre renkler belirlendi ve ona göre valilikler gevşetme veya sıkı tedbirler getirmeye yetkilendirildi. Bazı iller yüksek risk taşıması nedeniyle pazar günü sokağa çıkma yasağını devam ettirirken bazıları da sokağa çıkma yasaklarını kaldırdı.

Sağlık Bakanlığı belirli aralıklarla illerin risk haritasını yayımlamaya devam edilyor. Son haritanın yayınlanması ile beraber bazı illerde vaka sayılarında hızlı bir artış olduğu gözlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada mutant virüs konusunda tedbir alma noktasına gelebiliriz, vaka sayılarındaki artış bizi tekrar kapanma yoluna istemeyerekte olsa itebilir demişti. 

on dört günde bir güncellenecek olan illerin renk kodu haritası henüz daha güncellenmedi. Yeni haritanın 15 Mart 2021 Pazartesi günü güncellenmesi bekleniyor.

27 Şubat ila 5 Mart tarihleri arasındaki verilerin yer aldığı haritada geçmiş haftaya göre değişim dikkatlerden kaçmadı. Önceki haftaya göre en çok artışın görüldüğü il Karadeniz'in en sakin ili olan Sinop oldu. Sinop'ta artış 100 binde 154 olurken bu ili 100 binde 95 ile Kilis, 100 binde 86 ile Samsun, 100 binde 73 ile Amasya ve Edine takip etti.

Turuncu kategorideki illerdeki vaka artışı korkutucu duruma gelmek üzere. Başkent Ankara'da turuncu kategoride yer alırken Ankara'da vaka sayıların artması haftasonu kapanmaya neden olabilir. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yeni haritanın güncelleneceği ve bazı illerde ek tedbirlerin getirilmesi bekleniyor.

Ege'nin incisi İzmir'de turuncu kategori de yer alırken vakaların artması endişe veriyor. İzmir valisi yaptığı açıklamada tedbirlere uyulmaması halinde kırmızı kategoriye gireceklerini ifade etti.

İstanbul'da truruncu kategoride yer alırken vakaların artması da İstanbul'u kırmızı kategoriye sokmuş olacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vatandaşları kurallara riayet edilmesi hususunda uyarılarda bulundu.

 

 

 



Son Güncelleme: 15.03.2021 00:29
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Anahtar Kelimeler:
Risk Haritasışehirler Renk Kodları
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