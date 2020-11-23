Yeni reform paketinde neler yer alıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarında ekonomi ve hukuk alanlarında reforma ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda yeni reform paketine yönelik ayrıntılara yer verildi.

Yeni reform paketi ayrıntıları

Son 39 ayın en yüksek yabancı sermaye girişini ortaya koyan yargı ve ekonomi reformunun ayrıntıları netlik kazanmaya başladı. Ülkemizde yabancıların ilgisinde artışa neden olan reform paketi ekonomik kalkınma, fiyat istikrarı ve yatırımcıların memnuniyetini sağlamaya yönelik ortaya konacak.

Ticari hayatla alakalı davalarda yatırımcıların yanında olunduğunu gösteren yenilikler gerçekleştirilecek. Arabuluculuk Merkezleri ile birlikte davalar artık çok daha hızlı bir şekilde sonuca ulaşacak.

Mülkiyet hakkının korunmasına devlet ve şahıs ile şahıs ve şahıs arasındaki uzun süreli devam eden davaların hızlı bir şekilde sonuçlanması sağlanacak. Yargı reformu bünyesinde Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuk olacak şekilde düzenlemeler yapılacak. Yabancı yatırımcıların Türkiye’de mülk sahibi olmaları ve bu haklarının yasal olarak garanti altına alınarak korunmasına yönelik adımlar atılacak. Mahkemelerin kısa sürede sonuçlanması için ihtisas mahkemeleri yaygınlaştırılacak.

Düzenlemelerin, bütçe görüşmelerin gerçekleştirilmesi sonrasında Aralık ayında Meclis’ten geçerek yasalaşacağı ön görülüyor.