Yeni reform paketinde neler var? Reform paketi ekonomik alanda yapılacak reformlar!

Türkiye genelinde ekonomik gelişmeler yeni kararları beraberinde getiriyor. Türk lirasının değer kaybına uğraması ve yabancı yatırımcıların kaçması gibi problemlerle mücadele için ekonomi yönetimi reform çalışmalarını hızlandırdı.

Yabancı yatırımcılar için reform hazırlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomik ve hukuk reformlarına ilişkin ayrıntılar belli olmaya başladı. Ticari hayatın yeniden düzenlenmesini öngörerek yabancı yatırımcılara geniş güvenceler verileceği belirtiliyor.

Yatırımcılara yasal tazminat hattı tanınacak

Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku alanlarında yapılacak düzenlemelerle davaların daha hızlı sonuçlanması ve yatırımcıları koruyacak bir yapı kurulması hedefleniyor.

Türkiye’de mülk sahibi olan yabancı yatırımcılara yasal teminat hakkı tanınacak. Ticari anlaşmazlıklar meydana geldiğinde sürecin daha hızlı işleyebilmesi için ihtisas mahkemeleri yaygınlaşacak.

Aralık ayında yasalaşacak

Yatırımcıları ülkeye çekebilmek için hükümetin kaybedeceği vakit olmadığından bütçe görüşmeleri ardından kanuni düzenlemelerin yapılması için harekete geçilecek. Aralık ayı ortalarında reformların tamamının TBMM’ye yasalaşması öngörülüyor.