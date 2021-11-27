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Yeni Omicron varyantı nedeniyle 5 ülkeye seyahat yasağı getirildi!

Güney Afrika'da tespit edilen ve DSÖ tarafından 'Omicron' adı verilen yeni koronavirüs varyantı nedeniyle Türkiye'den 5 ülkeye seyahat yasağı getirildi.

27 Kasım 2021 Cumartesi 00:55
Yeni Omicron varyantı nedeniyle 5 ülkeye seyahat yasağı getirildi!
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Yüksek bulaşma riski taşıyan ve hızla yayılmaya başlayan yeni koronavirüs varyantı 'Omicron' hakkında Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) detaylı açıklamaları sonrası Türkiye flaş bir karar aldı ve 5 ülkeye seyahat yasağı getirdi. 

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni ortaya çıkan Nu varyantı nedeniyle 5 ülkede Türkiye'ye seyahat edilmeyeceğini bildirerek, bu ülkeleri Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Namibya, Zimbabve ve Mozambik olarak sıraladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni koronavirüs varyantı ile ilgili yaptığı açıklamada Güney Afrika'da tespit edilen yeni B.1.1.529 türüne ait ismi "Omicron" olarak değiştirdiklerini ve bu mutasyon türünün bazılarının endişe verici mutasyon türüne sahip olduğu, mutasyonlu virüs hakkında yapılan ön bulgular da ise yeni varyantın daha yüksek bulaşma riskine sahip olduğunu bildirdi. DSÖ, yeni mutasyon varyant türünü "Endişe Mutasyonu (VOC)" olarak sınıflandırdıklarını kaydetti.

'BİRÇOK ÜLKEDEN SEYAHAT YASAĞI KARARI'

Omicron varyantının kısa sürede Güney Afrika'dan başka ülkelere yayılması üzerine 27 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Namibya, Zimbabve ve Mozambik ülkelerine sınır kapılarını kapatma kararı aldı.


Son Güncelleme: 27.11.2021 00:55
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Anahtar Kelimeler:
Omicron VaryantıSağlık BakanlığıDsö5 ülkeye Seyahat YasağıFüney Afrika
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