Yeni normalleşme sürecinde otobüs firmaları yolcularına yüzde 40’a varan indirim sağlayacağını açıkladı

Koronavirüs salgını nedeniyle şehirlerarası otobüs seyahatlerinde yolcu sayısı yüzde 50 az olarak yolcuğuna devam ederken otobüs firmaları konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, şehirler arası seyahatlerde yüzde 50 yolcu taşıma şartının kalkmasıyla birlikte bilet fiyatlarına yüzde 40 oranında indirim uygulanacağını söyledi.

Tam kapasite çalışmak istediklerini açıklayan Başkan Yıldırım, ilgili bakanlıklara beklentilerini yazdığını söyledi. Tedbirlere uyarak tam kapasite çalışmak istediklerine değinen Yıldırım yolculara yüzde 40’a varan indirimlerin yapılacağını şimdiden duyurdu.

Aşı çalışmaları ülke genelinde hızla devam ederken Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım kısa süredir gündemde olan konuya değindi. Bazı firmalar 65 yaş üstü vatandaşlara 2 doz aşı şartı koyması hakkında düşüncelerini dile getiren Başkan, "Evet bunu bazı firmalar uyguluyor. Kimisi ise uygulamıyor." dedi.