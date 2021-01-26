Yeni normal hayatın başlangıç tarihi belli olmaya başladı!

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar ve başlatılan aşı uygulama çalışmaların normalleşme sürecini yakın geleceğe çekmeye başladığı görülüyor. Vaka sayılarında görülen azalışlar ile birlikte kısıtlamaların devamı yeni normal hayatın tarihini belirlemeye başladı.

Aşı uygulamalarının başlamasıyla birlikte şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 280 bin kişiye aşı yapılırken bu ay sonuna kadar hedefin 15 milyon olduğu bildirildi. Uzman yorumları ise normale geçişlerde söz konusu tarih olarak Mart ayını gösterirlerken kritik eşiğin aşılması halinde yeni normalin başlangıç tarihi olabileceğini söylüyorlar.

Diğer taraftan bu hafta yapılması planlanan Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uygulamaya alınan koronavirüs kısıtlamalarının bazılarında esnetilme yapılması yönünde bir değerlendirme yapabileceklerini açıkladı. En çok kafe ve restoran gibi işletmelerin alınacak yeni kurallarla birlikte yeniden açılması söz konusu olabileceğini söyleyen Erdoğan, mekanlara girişlerde mutlaka HES kodu şartının getirileceğini ve sınırlı kişi sayısıyla faaliyetlerine devam edebileceklerini ifade etmişti.

Uzmanlar ise şayet mart ayı sonuna kadar 15 milyon kişi aşılanması halinde, toplum bağışıklığının yeniden kazanma durumunun oluşabileceğini belirterek kademeli bir şekilde 'yeni normal' hayat için adımlar atılabileceği görüşündeler.

MART AYININ SONUNDA RAHATLAMA!

Koronavirüs kısıtlamaların hangi sıra ile kaldırılacağı henüz netleşmezken önceliğin okulların açılması için çalışmaların başlatılmasına verileceği belirtiliyor. Kafe ve restoran yeniden faaliyete geçmesinin ise okulların açılmasından sonra değerlendirileceği konuşuluyor. Risk oluşturan ve hareketli gruplarda yapılacak aşı uygulamalarından sonra ise toplumsal bağışıklık kazanılırsa şayet mart ayının sonuna doğru büyük bir rahatlama yaşanılması değerlendiriliyor.