İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Yeni normal hayatın başlangıç tarihi belli olmaya başladı!

Koronavirüs tedbirler ve aşı uygulamaları ile birlikte vaka sayılarında görülen azalış, yeni normal hayatın başlangıç tarihin yavaş yavaş belirlenmesine neden oldu. Uzmanlar normalleşme sürecinde takvim olarak olarak Mart ayını işaret ederlerken bu hafta yapılacak olan kabine toplantısında da bazı kısıtlamaların esnetilmesi bekleniyor.

26 Ocak 2021 Salı 14:03
Yeni normal hayatın başlangıç tarihi belli olmaya başladı!
Takip Et:

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar ve başlatılan aşı uygulama çalışmaların normalleşme sürecini yakın geleceğe çekmeye başladığı görülüyor. Vaka sayılarında görülen azalışlar ile birlikte kısıtlamaların devamı yeni normal hayatın tarihini belirlemeye başladı.

Aşı uygulamalarının başlamasıyla birlikte şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 280 bin kişiye aşı yapılırken bu ay sonuna kadar hedefin 15 milyon olduğu bildirildi. Uzman yorumları ise normale geçişlerde söz konusu tarih olarak Mart ayını gösterirlerken kritik eşiğin aşılması halinde yeni normalin başlangıç tarihi olabileceğini söylüyorlar.

Diğer taraftan bu hafta yapılması planlanan Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uygulamaya alınan koronavirüs kısıtlamalarının bazılarında esnetilme yapılması yönünde bir değerlendirme yapabileceklerini açıkladı. En çok kafe ve restoran gibi işletmelerin alınacak yeni kurallarla birlikte yeniden açılması söz konusu olabileceğini söyleyen Erdoğan, mekanlara girişlerde mutlaka HES kodu şartının getirileceğini ve sınırlı kişi sayısıyla faaliyetlerine devam edebileceklerini ifade etmişti.

Uzmanlar ise şayet mart ayı sonuna kadar 15 milyon kişi aşılanması halinde, toplum bağışıklığının yeniden kazanma durumunun oluşabileceğini belirterek kademeli bir şekilde 'yeni normal' hayat için adımlar atılabileceği görüşündeler.

MART AYININ SONUNDA RAHATLAMA!

Koronavirüs kısıtlamaların hangi sıra ile kaldırılacağı henüz netleşmezken önceliğin okulların açılması için çalışmaların başlatılmasına verileceği belirtiliyor. Kafe ve restoran yeniden faaliyete geçmesinin ise okulların açılmasından sonra değerlendirileceği konuşuluyor. Risk oluşturan ve hareketli gruplarda yapılacak aşı uygulamalarından sonra ise toplumsal bağışıklık kazanılırsa şayet mart ayının sonuna doğru büyük bir rahatlama yaşanılması değerlendiriliyor.



Son Güncelleme: 26.01.2021 14:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Normalleşme TakvimiYeni Normal Hayat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 yılı bedelli askerlik için ödenecek ücretler belirlendi! Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
2021 yılı bedelli askerlik için ödenecek ücretler belirlendi! Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
THY uçuşlarda Avrupa birincisi olmaya devam ediyor!
THY uçuşlarda Avrupa birincisi olmaya devam ediyor!
Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Tapu müdürlüğünde dönen 'rüşvet' çarkına düzenlenen operasyonda 25 kişi tutuklandı
Tapu müdürlüğünde dönen 'rüşvet' çarkına düzenlenen operasyonda 25 kişi tutuklandı
İGDAŞ'tan geciken doğalgaz faturalarına taksit
İGDAŞ'tan geciken doğalgaz faturalarına taksit
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve annesine hakaret eden şahıs için yeni iddianame hazırlandı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve annesine hakaret eden şahıs için yeni iddianame hazırlandı!

Popüler Haberler

Huawei, telefon markalarını satmayacağını açıkladı
Ziraat Bankası kredi başvurularında hangi kanallar kullanılmaktadır?
Yağlı ciltlerde fondöten nasıl kullanılmalıdır? Yağlı ciltlere Fondöten kullanmak için öneriler!
Miras sorgulama işlemi nasıl yapılır? Miras olarak ne kaldığını öğrenme yolları!
Kredi sicil affı nasıl başvurulur? 2021 Kredi sicil affı ne zaman yürürlüğe girecek?
WhatApp azalırken ICQ 35 kat arttı
Yanak dolgusu estetiği fiyatları ne kadar? 2021 Hollywood Yanağı fiyatları
Süt izni günde kaç saattir? Süt izni ne zaman başlar?
TRT1 Hayatın Ritmi programını sunan Dr. Halit Yerebakan Kimdir?
E-nabizdan aile hekimi değiştirme kaç gün sürer? 2021 Aile Hekimi değişimi yapma
Bankadan kimler kredi çekebilir? Banka kredi çekme ve kredi başvuru şartları
Af Yasası 3. Yargı paketi düzenlemesi ve yüzde 50 ceza indirimi düzenlemesi
Temel ihtiyaç kredisi 10 Bin Tl ödemeleri ne zaman bankalar tarafından ödenecek? Hemen çekilebilir mi?
Yarın hangi illerde okullar tatil? 5 şubat'ta okullar tatil edildi mi?
A101 3 Eylül – 10 Eylül 2020 aktüel indirimli ürünler kataloğu
Mazeret izni ile yurt dışına çıkılır mı? 2021 Çalışanların mazeret izni kaç gündür?
Belediye süt yardımı nasıl alınır?2021 Halk süt başvurusu şartları
26 Ocak 2021 Salı günü TV8 yayın akışı
Cevizli baklava nasıl yapılır? 2021 Evde nefis cevizli baklava yapılış tarifi
Kadayıflı şerbetli muhallebi tatlısı nasıl yapılır?
26 Ocak 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında ne var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.