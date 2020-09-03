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Yeni Malatyaspor'dan Galatasaray'a forvet çelmesi

Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Sparta Praglı Benjamin Tetteh ile anlaşmaya vardı. Tetteh, Türkiye'ye gelerek Malatyaspor ile masaya oturacağı öğrenildi.

03 Eylül 2020 Perşembe 20:06
Yeni Malatyaspor'dan Galatasaray'a forvet çelmesi
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Spor Toto Süper Lig kulüplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, bir süredir Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Ganalı forvet Benjamin Tetteh ile anlaştı. Türkiye’ye gelecek yetenekli futbolcu yeni bir ismi daha kadrosuna katacak.


Süper Lig’de iddia ortaya koymak isteyen Malatyaspor, yeni sezon öncesinde Christian Cueva, Fenando Zuqui ve Jody Lukoki gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Şimdilerdeyse Ganalı forveti renklerine bağlayacak Malatyaspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray’ın da gündemindeydi

Sparta Prag bünyesinde forma giyen 23 yaşındaki Tetteh’in ismi Galatasaray ile anılıyordu. Tetteh geçtiğimiz sezon Sparta Prag formasıyla 38 müsabakaya çıkmış ve takımına 8 gol, 5 asistlik performansla katkıda bulunmuştu.



Son Güncelleme: 03.09.2020 20:06
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Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporGalatasarayBenjamin Tetteh
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