Yeni Malatyaspor'dan Galatasaray'a forvet çelmesi

Spor Toto Süper Lig kulüplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, bir süredir Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Ganalı forvet Benjamin Tetteh ile anlaştı. Türkiye’ye gelecek yetenekli futbolcu yeni bir ismi daha kadrosuna katacak.

Galatasaray’ın da gündemindeydi

Süper Lig’de iddia ortaya koymak isteyen Malatyaspor, yeni sezon öncesinde Christian Cueva, Fenando Zuqui ve Jody Lukoki gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Şimdilerdeyse Ganalı forveti renklerine bağlayacak Malatyaspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sparta Prag bünyesinde forma giyen 23 yaşındaki Tetteh’in ismi Galatasaray ile anılıyordu. Tetteh geçtiğimiz sezon Sparta Prag formasıyla 38 müsabakaya çıkmış ve takımına 8 gol, 5 asistlik performansla katkıda bulunmuştu.