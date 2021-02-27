Yeni korona yasakları neler? İl il alınan yeni koronavirüs yasakları

Her geçen gün koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanmaktadır. 1 Mart’ta normalleşme sürecinin başlaması için ise, illerin kendi içerisindeki vaka sayıları dikkate alınacak. Vaka sayılarının artması sebebi ile illere göre farklılık gösterebilecek olan yeni yasaklar uygulanmaya sokulacak.

Hangi şehirlerde yasaklar artacak?

Özellikle Karadeniz bölgesinde vaka sayılarının artması ile birlikte Fahrettin Koca, ‘ Bilim Kurulu’nda bu illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma süreci yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz’ açıklamasında bulundu. Her şehrin kendi içerisinde uygulanacak olan kuralları belirlendi.

Muğla uygulanacak tedbirler

Bodrum ilçesinde Hıfzısıhha Kurulu kararı ile park,mesire ve ören yerleri, piknik alanları vb gibi yerlerde piknik yapılması yasaklandı. Sahil kenarlarına bant çekildi ve uyarı yazıları asıldı. Kişilerin fazla yakın bulunması ile risklerin arttığını, sağlıklarının tehlike altına girdiği gerekçesi ile yasaklar uygulanacak. Evde kalmak yerine belirli yerlerde piknik yapmayı tercih edenlerin de sağlığı düşünülerek, yasaklar uygulanmaya başlandı.

Karabük uygulanacak tedbirler

Valilik kararına göre, sinema salonları 1 Nisan 2021 tarihine kadar kapalı kalmaya devam edecek. Bu karara uymayan sinema işletmecileri için idari para cezası ve gerekli adli işlemlerin başlatılacağı da söylendi.

Sakarya uygulanacak tedbirler

Düğün,nişan,nikah gibi olaylar yasaklandı. Bunun yanı sıra spor salonları da 1 Mart’tan itibaren 15 gün kapalı kalacak. Sinema salonları da 1 Nisan tarihine kadar kapalı kalmaya devam edecek. Apartman, site gibi yerleşim yerlerinde bulunan toplanma alanlarında kalabalık bir şekilde oturmakta yasaklandı. Kalabalık ortamların oluşmasına sebep olacak her türlü girişim de artık yasak.

Osmaniye uygulanacak tedbirler

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastaneye yatmasına gerek olmayan kişiler, KYK yurtlarında 2 hafta karantina altına alınacak. Bu karara uymayan kişiler, Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince idari para cezası alacak.

Rize uygulanacak tedbirler

İki ya da daha fazla kişinin bir araya gelerek sohbet yerlerinde oturmaları ve sosyal mesafeyi ihlal etmeleri yasaklandı. Cenaze namazları ise en fazla 30 kişi ile sınırlı kalacak ve toplu taziyeler yapılmayacak. Şehrin park, sahil kenarı gibi yerlerinde sosyal mesafeye uymadan kişilerin toplu olarak gezmeleri de yasaklandı.

Tokat uygulanacak tedbirler

10 gün süre ile düğün ve nikahlar ertelendi. Spor salonları ve hayvan pazarları da kapatıldı.

Edine uygulanacak tedbirler

Önlemler oldukça artırıldı. Mutasyonlu virüs görülen Keşan’a bağlı bulunan Beyendik beldesi kısmi karantina altına alındı. Giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. İlçe merkezinde halk pazarlarının 1 hafta boyunca kurulmayacağı söylendi. İpsala ilçesindeki vatandaşlar tedbirleri elden bırakmamaları konusunda uyarıldı.

Balıkesir uygulanacak tedbirler

Sıkı yönetim ilan edildi. Toplu yemekler,taziyeler, mevlitler gibi etkinlikler yasaklandı. Toplu halde bir yerde bulunulmasına da izin verilmeyecek. Toplu taşıma araçlarında HES kodu sorgulanacak.

Ordu uygulanacak tedbirler

Vaka sayısının artışında ilk sırada bulunan Ordu şehrinde, cenaze namazları en fazla 30 kişi ile kılınabilecek. Evlerde ya da başka mekanlarda toplu olarak bulunulmayacak. Hayvancılık yapanlar hariç, çiftçi olan kişilerin köy ve yaylalara çıkması yasaklandı.