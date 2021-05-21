Yeni hatıra ormanı Cumhurbaşkanı Erdoğan adına kuruldu

Kuzey Marmara Otoyolu projesi için 4,7 milyon ağaç dikilirken Türkiye için yeni bir hatıra ormanı kuruldu. Proje kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adı verilirken Kuzey Marmara Otoyolu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi. 50 bin fidan bağış sertifikasını Cumhurbaşkanına takdim etti. Ülkemiz için büyük önem taşıyan Kuzey Marmara otoyolu projesi Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayacak. Bu sebeple Marmara bölgesi ulaşımında rahatlarken vatandaşlar kaliteli ve kesintisiz ulaşıma Kuzey Marmara projesi ile sahip olacak.









