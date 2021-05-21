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Yeni hatıra ormanı Cumhurbaşkanı Erdoğan adına kuruldu

Son dakika haberine göre Kuzey Marmara Otoyolu projesi için 4,7 milyon ağaç dikildi. Proje için hatıra ormanı oluşturulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adı verildi.

21 Mayıs 2021 Cuma 18:52
Yeni hatıra ormanı Cumhurbaşkanı Erdoğan adına kuruldu
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Kuzey Marmara Otoyolu projesi için 4,7 milyon ağaç dikilirken Türkiye için yeni bir hatıra ormanı kuruldu. Proje kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adı verilirken Kuzey Marmara Otoyolu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi. 50 bin fidan bağış sertifikasını Cumhurbaşkanına takdim etti.  Ülkemiz için büyük önem taşıyan Kuzey Marmara otoyolu projesi Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayacak. Bu sebeple Marmara bölgesi ulaşımında rahatlarken vatandaşlar kaliteli ve kesintisiz ulaşıma Kuzey Marmara projesi ile sahip olacak.




Son Güncelleme: 21.05.2021 18:52
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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Marmara Otoyolu ProjesiAğaçHatıra OrmanıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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