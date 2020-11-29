Yeni hafta kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni tedbirler gelecek mi?

Son dakika: Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni tedbir açıklamasında!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında sürdürülen Kabine toplantısında Bilim Kurulu üyelerinin bulunduğu tavsiyeler sonucunda yeni önlemler alınması gündeme getiriliyor. Erdoğan, toplantı sonucunda geçen hafta açıklamada bulunarak, hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ve kafe, restoran gibi mekânlarda paket servis yapılacağını açıklamıştı. Yeni alınacak önlemler merakla bekleniyor.

Türkiye’nin gündeminde covid-19 önlemleri saniye saniye takip edilmektedir. Namaz sonrası açıklama yapan Erdoğan ‘’ Biz şu anda sağlık bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız. ‘’ dedi. 30 Kasım günü Kabine toplantısının yapılması beklenerek yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı merak edilmektedir.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe’ de toplanmaktadır.

Bu hafta toplantı olup olmayacağı konusunda resmi açıklama bulunmuyor. Fakat 30 Kasım pazartesi günü yapılacağı tahmin ediliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN YENİ TEDBİR SİNYALİ

Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan’ın sözleri şu şekilde:

‘’TEDBİR ALMAYA MECBURUZ VE ALACAĞIZ’’

‘’Bilim Kurulu her türlü hazırlığı çalışmayı yürütüyor. Tabi burada vatandaşlarımızın hassasiyeti çok önemli.

Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hala kapalı mekanlarda bu işlere hiç dikkat etmediğini, kapalı mekanlarda bakıyorsunuz sigara içmeye varıncaya kadar bunları yaptıklarını görüyoruz, maske takmadıklarını görüyoruz.

Özellikle maske, mesafe bunlar tabi bizim için çok çok önemli ve hijyen. Fakat buna dikkat edilmediği sürece hele hele büyükşehirlerde yani bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor.

Bizim fiziki altyapı olarak bir sıkıntımız yok, hastaneler noktasında bir sıkıntımız yok. Aşı konusu gündemde; şu anda kendi faaliyetimiz hızla ilerliyor.

Bu arada Rusya, Çin, Almanya, Almanya’ da özellikle Uğur bey ve eşinin yaptığı çalışma da hassasiyetle ilerliyor.

Bütün bunlarla beraber gönüllüler diyebileceğiz, aşı olmaya gönüllü olanlara yönelik de adımız var. Onun hazırlığını da yapıyoruz.

Bu süreç matematik bir süreç değil. Bunlar, bu çalışmayı yürütülen firmaların başta TÜBİTAK olmak üzere verdikleri raporlar. Bu raporlara göre de en erken Nisan'ın olabileceğini söylüyorlar. Ama bizim şu anda aşı ithali noktasında ise görüşmelerimiz var. Benim Putin ile yaptığım görüşmeler var. Çin ile görüşmeler devam ediyor. Peyderpey oralardan gönderilen bazı aşılarla da bizler bu aşıları gönüllüler üzerinde kullanmaya başladık.

Bir an önce de neticelerini görmek, yan etkileri nelerdir neler değildir görmek için çalışmalar devam ediyor.