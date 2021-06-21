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Yeni genelge yayınlandı mı? 1 Temmuz genelgesi ne zaman yayınlanacak?

Kabine toplantısı sonrasında alınan yeni kararlar İçişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinde yayımlanıyor. Uygulamalar ile alakalı kararlara dair ayrıntıların yer aldığı genelgeler milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, yeni genelge yayınlandı mı? 1 Temmuz genelgesi ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı…

21 Haziran 2021 Pazartesi 23:08
Yeni genelge yayınlandı mı? 1 Temmuz genelgesi ne zaman yayınlanacak?
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Bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının hepsinin kaldırıldığı müjdesini verirken, şehirler arası seyahat yasağının da kalktığını bildirdi.

Müzik konusunda da yeni kararlar verildiğini belirten Erdoğan, müzik konusundaki sınırlamanın saat 24.00’e çekildiğini belirtti. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesainin de normale döndüğünü belirtti.

Turizme sağlanan KDV desteği bir ay daha uzatılırken, 30 Haziran’da son bulacağı düşünülen nakdi ücret desteği, işten çıkarma yasakları ve kısa çalışma ödeneğiyle ilgili bir açıklama olmadı.

Alınan yeni kararlarla ilgili İçişleri Bakanlığı’nca yeni genelge paylaşılmadı.


Son Güncelleme: 21.06.2021 23:08
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