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Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl ve ilçe tabela bilgilerinde yeni dönem
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Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl ve ilçe tabela bilgilerinde yeni dönem

Ekonomik yönden tasarruf yapılması için tabela bilgilerinde yazılan bilgiler çıkarıldı. Bundan sonra her ilin ve ilçenin giriş tabelasında yer alan nüfus ve rakım bilgileri yazılmayacak. Bu yeni düzenleme ile tasarruf yapmayı hedefleyen T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor.

19 Aralık 2020 Cumartesi 15:31
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl ve ilçe tabela bilgilerinde yeni dönem
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Bunun ekonomik bir maliyeti olduğu için, T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü, 81 il ve 911 ilçeye ait giriş ve çıkış tabelalarından nüfus ve rakım bilgilerini çıkardı.

Karayolları Genel Müdürlüğü her yıl bazı bölgelerde nüfus ve rakım değiştikten sonra her il ve ilçenin giriş çıkışlarında yer alan bilgi panolarını değiştirdi.

Yıllık değişimlerin ekonomik maliyetlerinden kaçınmak için yapılandırılan uygulamada nüfus ve rakım bilgisi çıkarılmıştır. Kurullarda sadece il ve ilçelerin isimleri göründü.

Kırıkkale'de şehrin giriş ve çıkışlarındaki tabelaların yeni yerleşim planına göre hazırlandığı ortaya çıktı. Ankara'nın Elmadağ ilçesinde de tabelaların restore edildiği görüldü.

Çorum geçtiğimiz yıllarda ‘rakım’ bilgisi ile gündem olmuştu

Değiştirilen bir diğer il ise Çorum oldu. Son yıllarda tabelada yer alan bilgilerle ön plana çıkan Çorum, farklı tarihlerde çekildiği anlaşılan ilk fotoğrafta 770 metre, ikincisinde 801 metre ve son fotoğrafta 820 metre olarak kaydedildi.

Giderek artan rakımı nedeniyle Çorum, sosyal medyada "Anadolu'nun yükselen yıldızı" olarak gösterildi. Çorum'da nüfus ve rakım bilgileri tabelalardan çıkarılırken, sadece şehrin adı kaldı.

Çankırı’da tabelalar aynı kaldı

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün tasarruf adı altında değişiklik talebi üzerine Anadolu'nun bir başka şehri olan Çankırı'daki tabelaların henüz değiştirilmediği ortaya çıktı. Çankırı'nın giriş ve çıkışındaki tabelada "Nüfus: 86.400, Rakım: 720" yazıyordu.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 19.12.2020 15:31
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Anahtar Kelimeler:
TabelaNüfusRakımBilgileri
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