Yeni Düzen film konusu ve oyuncu kadrosu

Michel Franco’nun 2020 yılında vizyona çıkardığı Yeni Düzen isimli filmde epey talepkar olduğu görülüyor. Günümüzün adaletsiz, yolsuzluğun tavan yaptığı, üst sınıf ile alt sınıf arasında uçurumların olduğunu acımasız dünyaya adım atarken siviller ile askerlerin ayrı ayrı girişmiş olduğu darbeye benzer haykırışlar dinlenmektedir. Filmin bölüm bölüm farklılık gösterdiğide görülmektedir. İşte Yeni Düzen film detayları;

Yeni Düzen film yorumu

Günlerce hazırlık yapılan düğün sırasında bir grup tarafından baskın yapılmaktadır. Yeni Düzen, halihazırda yaratmaya çalıştığı adaletsiz, kasvetli, gerici dünyaya hâkim olmaya çalışıyor. Silahlar kanları, kanlar toplu katliamları ortaya çıkarırken ordunun olaya dahil olmasıyla “darbe” kavramı belirti gösteriyor.

Zenginleri tam anlamıyla kapı dışarı ettiği yetmezmiş gibi toplumu, sosyal hastalıkları sırtına alıyor. Farklı, yaratıcı, elde edilemez olmaya çalışırken de ipin ucunu kaçırdığını göstermiş oluyor.

Yeni Düzen film fragmanı

Yeni Düzen film oyuncu kadrosu ve karakterler