Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı’nda Karadeniz’de doğal gaz sondaj çalışmalarını sürdüren Fatih gemisini Cumartesi günü ziyaret edeceğini açıkladı. Fatih’in keşfettiği doğal gaz haberinin büyük bir mutluluk yaşattığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaların yerinde inceleneceğini belirterek yeni rezerv miktarının açıklanacağını belirtti.
Rezerv miktarı 400 milyar metreküpün üzerine çıktı
Yeni doğalgaz rezerviyle Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unun yerli kaynaklardan karşılanacağı iddia edildi.
Son Güncelleme: 14.10.2020 22:03