Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı’nda Karadeniz’de doğal gaz sondaj çalışmalarını sürdüren Fatih gemisini Cumartesi günü ziyaret edeceğini açıkladı. Fatih’in keşfettiği doğal gaz haberinin büyük bir mutluluk yaşattığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaların yerinde inceleneceğini belirterek yeni rezerv miktarının açıklanacağını belirtti.

Rezerv miktarı 400 milyar metreküpün üzerine çıktı

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre sondaj çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığı ve rezerv miktarının 320 milyar metreküpten 400 milyar metreküpün üzerine çıktığı belirtiliyor. Bölgede 2021 yılının sonuna kadar ilk 10 kuyunun açılıp sondaj çalışmalarının yapılması öngörülürken, karaya ilk gaz tesliminin 31 Aralık 2023’te yapılacağı belirtiliyor.

Yeni doğalgaz rezerviyle Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unun yerli kaynaklardan karşılanacağı iddia edildi.