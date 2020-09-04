Yeni Batman Robert Pattinson Covid19'a yakalandı! Film çekimleri ertelendi

Yeni Batman olarak beyaz perdede yerini alacak olan Robert Pattinson korona virüs testinin pozitif olduğunu açıkladı. Pandemi süreci ile birlikte ara verilen Batman çekimleri normalleşme ile birlikte tekrar çekilmeye başlanmıştı. Sette çıkan korona virüs vakaları filmin çekimlerini tekrar ileri bir tarihe erteledi.
Alacakaranlık filmi ile dünya çapında üne kazanan 34 yaşındaki Robert Pattinson geçtiğimiz aylarda Batman filminde başrol olacağını duyurmuştu. Oyuncunun içinde bulunduğu filmin çekimleri ikinci kez ertelendi.
Son Güncelleme: 04.09.2020 16:10