Yeni Batman Robert Pattinson Covid19'a yakalandı! Film çekimleri ertelendi

Yeni Batman olarak beyaz perdede yerini alacak olan Robert Pattinson korona virüs testinin pozitif olduğunu açıkladı. Pandemi süreci ile birlikte ara verilen Batman çekimleri normalleşme ile birlikte tekrar çekilmeye başlanmıştı. Sette çıkan korona virüs vakaları filmin çekimlerini tekrar ileri bir tarihe erteledi.

İngiliz oyuncu Robert Pattinson ertelenen Batman film çekimlerinin ardından yaptığı açıklama ile korona virüse yakalandığını takipçileri ile paylaştı. hastalık nedeniyle çekimlere devam edemeyeceğini açıklayan Pattinson, filmin çekimlerinin ileri bir tarihte başlamasına karar verildiğini paylaştı.

Alacakaranlık filmi ile dünya çapında üne kazanan 34 yaşındaki Robert Pattinson geçtiğimiz aylarda Batman filminde başrol olacağını duyurmuştu. Oyuncunun içinde bulunduğu filmin çekimleri ikinci kez ertelendi.