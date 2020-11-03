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YemekSepeti'nin CEO'sundan sevindiren haber! Minik Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak

Depremin 65.saatinde enkaz altından çıkarılan minik Elif'in enkazdan çıkarıldıktan sonraki fotoğrafları vatandaşları duygulandırdı. Pek çok isim mucize bebek Elif'e yardımcı olmak için seferber oldu. Bu isimlerden birisi de Yemeksepeti CEOsu Nevzat Aydın oldu.

03 Kasım 2020 Salı 00:50
YemekSepeti'nin CEO'sundan sevindiren haber! Minik Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak
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İzmir’de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Seferihisar’da bulunan Doğan Apartmanında Perinçek ailesinin üyeleri Seher, Elzem, Ezel, Umut ve Elif’de apartmanın yıkılması sonucu enkaz altında kalan isimlerdi. Umut’un cansız bedenine ulaşılırken aileden Seher, Elzem ve Ezel de enkaz altından kurtarıldı.


Mucize haber depremin 65.saatinde Elif’ten geldi. Enkaz altında kalan minik Elif 65 saat sonra sağ olarak çıkartıldı. Depremin mucizelerinden biri olan Elif ile ilgili sosyal medyadan yardım yağarken bir haner de Yemek Sepeti CEO’su Nevzat Aydın’dan geldi. Nevzat Aydın Twitter hesabından paylaştığı şu mesajla Elif’in eğitim masraflarını karşılayacağını duyurdu.

“Minik Elif’in hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmek istiyorum. Ulaşabileceğim bir mercii bulamadım. Lütfen ailesi, yetkililer, birileri bana mesaj atarak ulaşsın. Evet, gelecek saçma sapan tepkilere hazırlıklıyım.”

“İzmir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan Ulaş Bey aradı. Hiçbir sorun yok, kızımızı okutacağız”



Son Güncelleme: 03.11.2020 00:50
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Anahtar Kelimeler:
ElifPerinçekYemeksepeti
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