YemekSepeti'nin CEO'sundan sevindiren haber! Minik Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak

İzmir’de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Seferihisar’da bulunan Doğan Apartmanında Perinçek ailesinin üyeleri Seher, Elzem, Ezel, Umut ve Elif’de apartmanın yıkılması sonucu enkaz altında kalan isimlerdi. Umut’un cansız bedenine ulaşılırken aileden Seher, Elzem ve Ezel de enkaz altından kurtarıldı.
“Minik Elif’in hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmek istiyorum. Ulaşabileceğim bir mercii bulamadım. Lütfen ailesi, yetkililer, birileri bana mesaj atarak ulaşsın. Evet, gelecek saçma sapan tepkilere hazırlıklıyım.”
“İzmir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan Ulaş Bey aradı. Hiçbir sorun yok, kızımızı okutacağız”
Son Güncelleme: 03.11.2020 00:50