Yemeksepeti'nde 21 milyon kişiyi etkileyen veri ihlalinin cezası belli oldu!

21 milyon kullanıcısının kişisel bilgilerinin çalınması sonrası Yemeksepeti şirketini soruşturan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerin çalınmasına sebep olan ihmalle ilgili şirkete en üst sınır kapsamında bir ceza uygulamayı planladıkları belirtildi.
Yapılan incelemeler sonrasında ise KVKK'nın kişisel veri güveliği ile ilgili yükümlülüğü ihlalden 2 milyon TL, BTK'nın ise uygulama içerisinde siber güvenlik sistemine dahil olan gerekli tedbirleri almaması nedeniyle 1 milyon TL ceza kesmeyi değerlendirdikleri öğrenildi.
Son Güncelleme: 11.04.2021 16:51