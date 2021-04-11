Yemeksepeti'nde 21 milyon kişiyi etkileyen veri ihlalinin cezası belli oldu!

21 milyon kullanıcısının kişisel bilgilerinin çalınması sonrası Yemeksepeti şirketini soruşturan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerin çalınmasına sebep olan ihmalle ilgili şirkete en üst sınır kapsamında bir ceza uygulamayı planladıkları belirtildi.

Gerçekleşen veri hırsızlığının hemen ardından KVKK ve BTK tarafından Yemeksepeti şirketine yönelik başlatılan çok yönlü inceleme kapsamında, yapılan siber saldırıda kullanıcıların doğum tarihlerinde Yemeksepeti'ne kayıtlı telefon numaralarına kadar verilerinin alındı ve e-posta adresleri ile birlikte SHA-256 algoritması ile maskelenmiş olan giriş şifrelerinin de alındığı tespit edilirken Yemeksepeti'ne kayıtlı olan kredi kartlarında şüpheli bir işlem yapılıp yapılmadığı araştırılıyor.

Yapılan incelemeler sonrasında ise KVKK'nın kişisel veri güveliği ile ilgili yükümlülüğü ihlalden 2 milyon TL, BTK'nın ise uygulama içerisinde siber güvenlik sistemine dahil olan gerekli tedbirleri almaması nedeniyle 1 milyon TL ceza kesmeyi değerlendirdikleri öğrenildi.